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Опубликовано видео испытаний новейшего снаряда для РСЗО 

РИА Новости и ещё 8 2 часа назад
Опубликовано видео испытаний новейшего снаряда для РСЗО
Фото: Ferra.ru
Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний перспективной основы снаряда для реактивной системы залпового огня будущего на полигоне НПО "Сплав".
В ходе испытаний снаряд поместили в улавливающую среду, в роли которой выступили мешки с опилками. Далее произвели подрыв и выбрали мелкие части. После этого специалисты собрали магнитом осколки снаряда для анализа.
На кадрах видно, как снаряд разрывает восемь кубометров мешков с опилками и раскидывает их по всей зоне испытаний.
На НПО "Сплав" производят все российские РСЗО, среди которых "Ураган", "Смерч", "Град", "Торнадо" и "Солнцепек".
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Оружие , НПО Сплав , ТК "Звезда"
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