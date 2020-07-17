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США показали работу системы наведения UH-60 Black Hawk 

Lenta.ru 45 минут назад
В Twitter появился ролик, выложенный американским CCDC Aviation & Missile Center, который демонстрирует работу автономной системы наведения и контроля полета вертолета UH-60 Black Hawk.
В подписи к видео отмечается, что система, созданная в рамках программы Degraded Visual Environment Mitigation, помогает летательному аппарату действовать при любых погодных условиях. Для сравнения в ролике показаны реальная ситуация за бортом вертолета и соответствующая картинка, демонстрируемая системой на мониторе.
В марте 2019 года на аэродроме в Уэст-Пальм-Бич состоялся первый полет демонстратора многоцелевого скоростного военного вертолета Sikorsky-Boeing SB>1 Defiant, создаваемого в рамках программы Future Vertical Lift, предполагающей обновление парка американских военных вертолетов после 2030 года.
В июне 2018 года The Drive, ссылаясь на Управление генерального инспектора Пентагона, сообщило, что последнее признало американские вертолеты Sikorsky UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), поставляемые в Афганистан, менее работоспособными и более сложными в эксплуатации, чем российские Ми-17 («Бедро» по классификации НАТО).
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Оружие , Армия , Видео , Пентагон , НАТО , США
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