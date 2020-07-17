В Twitter появился ролик, выложенный американским CCDC Aviation & Missile Center, который демонстрирует работу автономной системы наведения и контроля полета вертолета UH-60 Black Hawk.

В подписи к видео отмечается, что система, созданная в рамках программы Degraded Visual Environment Mitigation, помогает летательному аппарату действовать при любых погодных условиях. Для сравнения в ролике показаны реальная ситуация за бортом вертолета и соответствующая картинка, демонстрируемая системой на мониторе.

В марте 2019 года на аэродроме в Уэст-Пальм-Бич состоялся первый полет демонстратора многоцелевого скоростного военного вертолета Sikorsky-Boeing SB>1 Defiant, создаваемого в рамках программы Future Vertical Lift, предполагающей обновление парка американских военных вертолетов после 2030 года.