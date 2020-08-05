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В США рассказали о «российской» защите Китая 

Lenta.ru и ещё 3 34 минуты назад
В США рассказали о «российской» защите Китая
Фото: ТАСС
В публикации американского издания The Drive рассказывается о китайских истребителях Су-30МКК российского производства, защищающих воздушное пространство Китая над Южно-Китайским морем.
Издание отмечает, что некоторые из истребителей переносили ракеты Р-27Р и Р-77 российского производства, а недавний 10-часовой учебно-тренировочный полет сопровождался воздушной дозаправкой, осуществляемой самолетом-танкером Ил-78.
The Drive напоминает, что Китай получил от России 76 единиц Су-30МКК, часть из которых Пекин модернизировал, в частности, своими авионикой, многофункциональными дисплеями и вооружением.
В июле The Drive, ссылаясь на китайскую прессу и собственные источники, написало, что Пекин научился создавать собственные двигатели для истребителей пятого поколения J-20, которые, по сравнению с его предыдущими разработками, обладают улучшенными стелс-характеристиками, большей мощностью и управляемым вектором тяги.
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Оружие , Армия , Китай , США
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