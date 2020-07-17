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СМИ: Пентагон раскрыл детали о «супер-пупер» ракете США 

RT на русском и ещё 2 43 минуты назад
В Пентагоне рассказали о гиперзвуковой ракете, которую ранее президент США Дональд Трамп назвал «супер-пупер» ракетой.
Как указывает CNN со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника, в марте проводились испытания данной ракеты. Именно на основании этих тестов Трамп и заявлял, что она «в 17 раз быстрее, чем самая быстрая ракета, которая сейчас существует в мире».
«На самом деле он имел в виду недавние испытания ракеты, которые мы провели в марте, во время которых скорость (ракеты) превышала в 17 раз скорость звука», — заявил представитель Пентагона.
При этом отмечается, что пока американские усилия в этом направлении всё ещё отстают на годы от Москвы и Пекина.
Ранее Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты».
Подробнее по теме в — материале RT.
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Оружие , Армия , Видео , Войска , Дональд Трамп , Пентагон , CNN , США
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