Как указывает CNN со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника, в марте проводились испытания данной ракеты. Именно на основании этих тестов Трамп и заявлял, что она «в 17 раз быстрее, чем самая быстрая ракета, которая сейчас существует в мире».

«На самом деле он имел в виду недавние испытания ракеты, которые мы провели в марте, во время которых скорость (ракеты) превышала в 17 раз скорость звука», — заявил представитель Пентагона.

При этом отмечается, что пока американские усилия в этом направлении всё ещё отстают на годы от Москвы и Пекина.

Ранее Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты».

Подробнее по теме в — материале RT.