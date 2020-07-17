Пентагон подтвердил испытания «супер-пупер» ракеты Трампа 

Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, о которой рассказывал Дональд Трамп , превышала скорость звука в 17 раз, сообщает телеканал CNN.

В мае президент объявил о начале создания "супер-пупер" ракеты, "которая в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета".

"На самом деле он (Трамп — ред.) имел в виду недавние испытания ракеты, которые мы провели в марте, во время которых скорость (ракеты — ред.) превышала в 17 раз скорость звука", — заявил представитель Пентагона.

В конце июня Трамп распорядился задействовать закон об оборонном производстве, который применяется в условиях войны или чрезвычайных ситуаций для срочной реализации программ в области гиперзвуковых и космических технологий.

Ранее в Пентагоне признали отставание от России и Китая в сфере производства гиперзвукового оружия. Российские эксперты оценивали такое отставание примерно в пять лет.