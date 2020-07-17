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Пентагон подтвердил испытания «супер-пупер» ракеты Трампа 

РИА Новости 32 минуты назад
Пентагон подтвердил испытания «супер-пупер» ракеты Трампа
Фото: © AP Photo / Charles Dharapak, File
Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, о которой рассказывал Дональд Трамп, превышала скорость звука в 17 раз, сообщает телеканал CNN.
В мае президент объявил о начале создания "супер-пупер" ракеты, "которая в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета".
"На самом деле он (Трамп — ред.) имел в виду недавние испытания ракеты, которые мы провели в марте, во время которых скорость (ракеты — ред.) превышала в 17 раз скорость звука", — заявил представитель Пентагона.
В конце июня Трамп распорядился задействовать закон об оборонном производстве, который применяется в условиях войны или чрезвычайных ситуаций для срочной реализации программ в области гиперзвуковых и космических технологий.
Ранее в Пентагоне признали отставание от России и Китая в сфере производства гиперзвукового оружия. Российские эксперты оценивали такое отставание примерно в пять лет.
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Комментарии 3
Оружие , Армия , Войска , Дональд Трамп , Пентагон , CNN
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