Индийских военных заинтересовал российский «Спрут» 

На фоне развертывания Китаем легких танков Type 15 в приграничных районах Минобороны Индии получило разрешение на срочную закупку аналогичной техники, поскольку имеющиеся в распоряжении Нью-Дели тяжелые Т-72 и Т-90 не обладают необходимой мобильностью в горных районах, пишет The Economic Times со ссылкой на информированные источники.

Индийская армия ищет легкие танки, которые могут быть быстро доставлены в нужное место по воздуху — наземная транспортная сеть в приграничной провинции Ладакх оставляет желать лучшего. Выбор у индийцев невелик — китайские Type 15 им, по понятным причинам, недоступны. США только приступили к созданию авиадесантируемого танка и дальше прототипа дело не продвинулось… Остается российская противотанковая самоходка "Спрут-СДМ", по возможностям и спектру решаемых задач подходящая под категорию легких танков.

Преимуществом "Спрута" является и то, что его 125-миллиметровое орудие унифицировано по боеприпасам с танковыми пушками Т-72 и Т-90.

Приобретение легких танков стало частью чрезвычайных закупок, одобренных правительством на фоне обострения ситуации на границе с Китаем. Также планируется приобрести израильские разведывательные и ударные беспилотники, немецкие штурмовые винтовки Sig Sauer, переносные зенитные и противотанковые комплексы, целый ряд боеприпасов.