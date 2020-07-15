США запускают производство оружия советского образца 

США собираются наладить производство оружия и боеприпасов, разработанных еще в СССР. Об этом сообщает американский военный обозреватель Майкл Пек в статье, опубликованной в журнале Forbes.

Также он говорит о том, что США возобновляют производство советского оружия для своих союзников на Ближнем Востоке и в Африке.

Список советского оружия, предложенного к производству в США, весьма разнообразный и включает в себя противотанковые управляемые ракеты, ракеты наземного и воздушного базирования, боеприпасы для гаубиц и минометов разного калибра и автоматы Калашникова с патронами.