США запускают производство оружия советского образца 

США собираются наладить производство оружия и боеприпасов, разработанных еще в СССР. Об этом сообщает американский военный обозреватель Майкл Пек в статье, опубликованной в журнале Forbes.
Также он говорит о том, что США возобновляют производство советского оружия для своих союзников на Ближнем Востоке и в Африке.
Список советского оружия, предложенного к производству в США, весьма разнообразный и включает в себя противотанковые управляемые ракеты, ракеты наземного и воздушного базирования, боеприпасы для гаубиц и минометов разного калибра и автоматы Калашникова с патронами.
Также Майкл Пек объяснил в статье, почему США организовывают производство на своей территории, а не покупают вооружение там, где оно изготовляется. Во-первых, купить бывшее советское оружие достаточно сложно. Во-вторых, некоторые европейские страны запрещают его перевозку через свою территорию.