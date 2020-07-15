Россия готовит для США «неприятный сюрприз» в Крыму

Российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М могут направить на боевую службу в Крым, и тогда он станет неприятным сюрпризом для США в этом регионе, считает американский эксперт. Говоря о российских ракетоносцах в Крыму, он напомнил, что эсминцы ВМС США регулярно заходят в Черное море. На данный момент самолет проходит летные испытания, которые начались в 2018 году.

Американские эсминцы регулярно заходят в Черное море, и если напряженность в этом регионе обострится, то появление в Крыму модернизированного российского бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М станет одним из неприятных сюрпризов РФ для США, пишет американский журнал The National Interest.

Эксперт издания Марк Эпископос выразил мнение, что усовершенствованный российский бомбардировщик-ракетоносец, у которого будет ряд серьезных преимуществ, могут направить на боевую службу в Крым.

Эпископос отметил, что модернизированный Ту-22М3М может похвастаться передовым радиоэлектронным оборудованием, позволяющим повысить точность навигации и оптимизировать техническое обслуживание самолета. Кроме того, у самолета, как пишет автор, будут усовершенствованные средства радиоэлектронной борьбы.

Вместе с тем наиболее устрашающими для неприятеля, по мнению журналиста, окажутся широкие боевые возможности самолета, который, как ожидается, вооружат гиперзвуковыми ракетами новейшего авиационного комплекса «Кинжал». Благодаря этому Ту-22М3М сможет стать острием новой российской силовой стратегии противодействия авианосным группировкам Соединенных Штатов, констатировал он.

Свой первый полет Ту-22М3М совершил 28 декабря 2018 года. Тестирование проходило на высоте 1,5 тыс. м и длился 37 минут. Управлял бомбардировщиком экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Олега Петунина.

В конце мая текущего года собеседник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что второй образец глубокомодернизированного Ту-22М3М прошел испытания в сверхзвуковом режиме.

«Уже выполнено пять полетов. Выход на сверхзвук прошел в ходе четвертого полета. При этом машина показала устойчивость и хорошую управляемость, обновленные системы и оборудование в ходе испытаний работают в штатном режиме», — отметил источник агентства.

Он уточнил, что второй опытный Ту-22М3М проходит первый этап летных испытаний на аэродроме Казанского авиазавода им. Горбунова — филиал ПАО «Туполев» в составе ОАК , находится под управлением «Ростеха»

«В ходе модернизации все Ту-22М3М будут штатно оснащаться штангами дозаправки. Предварительные испытания планируется завершить в 2020 году», — подчеркнул источник.

Свой первый полет второй опытный образец Ту-22М3М успешно совершил в марте текущего года. Как пояснили в пресс-службе «Туполева», целью полета была оценка взлетно-посадочных характеристик машины и проверка работы информационно-управляющей системы управления второго образца.

По словам главного конструктора АО «Радиоприбор» Евгения Глебова, модернизированные ракетоносцы Ту-22М3М и Ту-160М получат обновленную систему ближней навигации для посадки и дозаправки в воздухе.

«Особенностью является то, что на этих машинах появляется стеклянная кабина. Все системы в «цифре» с определенными ГОСТами. Под эти ГОСТы мы дорабатываем свою аппаратуру [систему навигации] с точки зрения взаимодействия с оборудованием, обеспечиваем цифровые выходы для сопряжения со стеклянной кабиной», — отметил он.

Главный конструктор уточнил, что завод уже выпустил для перспективных самолетов первые комплекты системы навигации: два образца изготовлено для Ту-22МЗМ и три образца изготавливаются для Ту-160.

Система казанского предприятия должна обеспечить обнаружение самолета-заправщика и выход двух самолетов на заданною точку, чтобы можно было дозаправиться.