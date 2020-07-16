Как фрегат «Адмирал Касатонов» усилит российский флот 

Фрегат «Адмирал Касатонов» передан российскому ВМФ. Андреевский флаг на корабле будет поднят 21 июля, после чего он войдёт в состав Северного флота. Данное судно относится к проекту 22350. Корабли этого типа создаются с использованием технологий «стелс» и оснащены новейшими крылатыми ракетами «Калибр». В будущем на них также могут быть установлены перспективные гиперзвуковые ракеты «Циркон». По мнению экспертов, «Адмирал Касатонов» является современной и грозной боевой единицей, которая сможет существенно повысить мощь Северного флота.

Фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» передан российскому ВМФ. Церемония сдачи корабля заказчику прошла на « Северной верфи », где он был построен.

Как отметил присутствовавший на мероприятии заместитель главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал Игорь Мухаметшин , Андреевский флаг на корабле будет поднят 21 июля. Он напомнил, что в этот день будет отмечаться 110-я годовщина со дня рождения адмирала флота Владимира Касатонова, в честь которого был назван фрегат.

«Сегодня очень знаменательное событие, потому что вскоре, 21 июля этого года, будет 110-я годовщина со дня рождения адмирала флота Касатонова Владимира Афанасьевича, — цитирует его ТАСС. — Очень замечательно, что завод «Северная верфь» сделал всё, чтобы сделать подарок в память этому замечательному человеку».

После утверждения приёмного акта главнокомандующим ВМФ Николаем Евменовым корабль будет готов к передаче Северному флоту, где с июля 2018 года стоит на вооружении головной корабль данной серии — фрегат «Адмирал Горшков».

Антиторпеды и радиоэлектронная борьба

Испытания «Адмирала Касатонова» начались 20 ноября 2019 года и были поделены на несколько этапов.

Сначала в Белом море было протестировано ракетное вооружение фрегата. Экипаж выполнил пуски крылатых ракет «Калибр» по береговой мишени. Отрабатывалось применение оружия и по морским целям, для чего были задействованы крылатые ракеты «Оникс» и «Калибры».

Затем в акватории Баренцева моря «Адмирал Касатонов» выполнил артиллерийские стрельбы, торпедные пуски по подводной цели и отработал взаимодействие с авиацией и судами обеспечения.

В феврале 2020 года стало известно об успешных испытаниях комплекса радиоэлектронной борьбы: экипаж «Адмирала Касатонова» выполнил постановку пассивных помех и ложных целей.

В июне фрегат тестировал защиту с применением антиторпеды малогабаритного противолодочного комплекса «Пакет», который предназначен для уничтожения подводных лодок и торпед в ближней зоне корабля.

Комплекс «Пакет» «автономно или в составе корабельного контура противолодочной обороны и противоторпедной защиты обеспечивает в автоматическом или автоматизированном режимах выработку целеуказания по данным корабельных гидроакустических комплексов и станций, а также обнаружение, классификацию и определение параметров движения атакующих корабль торпед», отмечается на сайте Минобороны.

На завершающем этапе испытаний в Балтийском море были проверены все проектные характеристики корабля, работа систем и вооружения, отработано взаимодействие с подводными лодками и авиацией, проведены спасательные и эвакуационные учения.

Завершились госиспытания 6 июня 2020 года.

«В течение десяти месяцев корабль проходил этапы испытаний на двух флотах — Северном и Балтийском, работал в разных погодных условиях. Сдаточная команда вместе с экипажем, службами обеспечения флота провела тщательную проверку фрегата», — заявил в июне этого года генеральный директор «Северной верфи» Игорь Пономарёв.

«Адмиральская» серия фрегатов

Фрегат «Адмирал Касатонов» был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

Для нужд Северного флота на этом предприятии сейчас строится ещё один фрегат проекта 22350 — «Адмирал Головко». Он был спущен на воду в мае 2020 года.

Как указывается на сайте российского оборонного ведомства , корабли проекта 22350 создаются с применением технологии малозаметности «стелс». Они предназначаются для поражения надводных и подводных кораблей, конвоев и десантных отрядов, наземных объектов, осуществления противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов.

Помимо этого, фрегаты данного типа могут применяться для «совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, участия в контртеррористических и миротворческих операциях, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности», указывается на сайте Объединённой судостроительной корпорации

На вооружении фрегатов данной серии стоят 130-мм артиллерийская установка А-192, зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут», пусковые установки для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр-НК», противолодочный комплекс «Пакет-НК». Кроме того, на борту корабля размещается противолодочный вертолёт Ка-27.

Длина судна составляет 135 м, водоизмещение — 5000 тонн. Корабль может развивать скорость до 29 узлов. Его автономность достигает 30 суток, дальность плавания — 4500 миль.

«Адмирал Касатонов» обладает очень серьёзной системой обеспечения безопасности на морском театре военных действий. Начиная с радиотехнического и радиоэлектронного вооружения и заканчивая различными комплексами ракетного вооружения, которые могут использоваться как против надводных кораблей и подводных лодок, так и против наземных объектов», — рассказал в интервью RT контр-адмирал в отставке, Герой России Всеволод Хмыров

В свою очередь, редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин обратил внимание на мощное ракетное вооружение фрегата.

«С включением в состав Северного флота «Адмирала Касатонова» мощь этого соединения, безусловно, усилится. Корабль оснащён ракетами «Калибр», а это современное и грозное оружие, которое хорошо себя зарекомендовало. В перспективе может пойти и речь и об установке на эти корабли гиперзвуковых ракет «Циркон», — рассказал он в интервью RT.

По словам Хмырова, подобные фрегаты смогут существенно усилить Северный флот РФ.

«Северный флот контролирует не только Арктику, но и Атлантику. Для него такие корабли очень нужны и важны для решения тех оперативно-стратегических задач, которые ставятся сегодня перед ним верховным командованием», — указал эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается и Дмитрий Литовкин.