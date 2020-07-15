Зачем заново изобретать автомат Калашникова?

США планируют закупить для своих союзников оружие, разработанное еще в СССР. Для чего это нужно, если можно поставлять американское оружие? Ответ прост. Советское оружие надежное и удобно в применении. Военные многих стран мира знают, как им пользоваться. Впрочем, российские оружейники закономерно осудили подобные планы ВС США, назвав их кражей.

Видите этот автомат Калашникова? Этот миномет и противотанковый снаряд? Возможно, их будут выпускать в Америке.

Вооруженные силы Соединенных Штатов хотят получить оружие, разработанное в Советском Союзе, которое смогут использовать союзники Америки, применяющие подобное оружие сегодня. К такому оружию относятся «боеприпасы и оружие, которое производилось и применялось странами бывшего Советского Союза и Восточного блока», о чем говорится в сообщении о новом контракте.

В нем также сказано, что это оружие «невозможно приобрести через систему снабжения вооруженных сил». Конечная цель — заключить пятилетний контракт (с 2022 по 2026 год) на выпуск оружия и боеприпасов, которое будет доставляться в Соединенные Штаты и на зарубежные базы.

Список желаний вооруженных сил включает в себя массу самого разного оружия, судя по презентации в PowerPoint, представленной в июне 2020 года вооруженными силами. В него входят разработанные еще в Советском Союзе противотанковые управляемые ракеты, ракеты наземного и воздушного базирования, снаряды для гаубиц и минометов, начиная с легких 60-миллиметровых до тяжелых 152-миллиметровых снарядов, 125-миллиметровые танковые снаряды, 23-миллиметровые и 30-миллиметровые пушечные боеприпасы, противотанковые ракеты РПГ, а также автоматы Калашникова и патроны для них.

Советский Союз прекратил свое существование 30 лет назад. Вероятно, самым долговечным наследием Советского Союза стало то колоссальное количество оружия, которое он поставлял восточноевропейским странам, правительствам стран третьего мира и различным партизанским и террористическим группировкам. Кроме того, сегодня есть множество стран, таких как Китай и Болгария, которые производят и экспортируют оружие, разработанное в Советском Союзе. Произведенные в Восточной Европе автоматы, артиллерийское оружие и танки оказались на линиях фронта в таких конфликтах, как, например, гражданская война в Сирии.

Однако приобрести разработанное в Советском Союзе оружие, возможно, будет не так просто. В презентации вооруженных сил США говорится о таких проблемах, как «ограниченность источников поставок» и нежелание некоторых европейских стран разрешать транзит этого оружия через свои территории.

Что интересно, еще одним препятствием является то, что Вашингтон может отказаться от сотрудничества с некоторыми поставщиками по политическим причинам:

«Некоторые поставщики, сотрудничество с которыми прежде было допустимым, теперь могут оказаться под запретом (или под санкциями)», — предупреждают вооруженные силы США.

Американские военные также будут проверять это оружие и боеприпасы, чтобы убедиться, что те соответствуют обязательным требованиям.

Идея использовать оружие иностранного производства не нова. Разведывательные агентства и силы специального назначения по всему миру долгое время использовали иностранное оружие в рамках скрытых операций, чтобы сохранить возможность правдоподобно отрицать свою причастность к ним. В 2017 году американское командование сил специальных операций предложило американским производителям выпускать разработанные в Советском Союзе тяжелые и легкие пулеметы, которые можно было бы поставлять американским союзникам. Российские производители осудили эти планы, назвав их кражей, несмотря на то, что Россия долгое время копировала разработанное на Западе оружие и технику, такую как бомбардировщик B-29. Российские производители оружия также критиковали Китай за то, что тот копирует их продукцию.

Почему Соединенные Штаты хотят купить для своих союзников оружие, созданное еще в Советском Союзе, вместо того чтобы отправить им американское оружие? Ответ заключается в простом удобстве. Множество правительств и группировок, которые пользуются поддержкой Соединенных Штатов, особенно на Ближнем Востоке и в Африке, использовали советское оружие в течение многих лет.

Современное американское оружие в большинстве случаев превосходит старое оружие времен холодной войны. Однако современное оружие является более сложным в применении, требует более трудоемкого технического обслуживания, а также специальной подготовки, которая необходима для использования оружия, произведенного на Западе. Автоматы Калашникова и гранатометы РПГ-7, конечно, были разработаны давно, но они прочные и надежные, и военные самых разных стран, от Никарагуа и Сомали до Сирии, знают, как ими пользоваться.

Зачем нужно заново изобретать автомат Калашникова?

Forbes (США)