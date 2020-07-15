Раскрыта автоматизация F-22 

Все новости на карте

Сброс истребителем пятого поколения F-22 Raptor 450-килограммового корректируемого боеприпаса GBU-38/B Joint Direct Attack Munition (JDAM) сопровождается автоматическим перемещением топлива в переднюю часть самолета для балансировки центра тяжести боевой машины, пишет The Drive, ссылаясь на лекцию летчика-испытателя Рэнди Гордона

Американское издание отмечает, что эта процедура осуществляется автоматически, без непосредственного участия пилота. The Drive пишет, что истребитель обычно летает на максимально допустимых высотах — 18-20 километров, хотя способен подняться выше. Также издание отметило повышенную чувствительность боковой ручки управления машиной.

В апреле 2020 года «Известия», ссылаясь на источники в военно-промышленном комплексе России, сообщили, что российский перспективный истребитель Су-57 может получить электромеханический привод вместо гидравлического, что повысит малозаметность самолета и упростит его обслуживание.

В декабре 2019 года в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.

Ранее в том же месяце разбился Су-57, который должен был стать первым таким серийным истребителем, принятым на вооружение Воздушно-космическими силами (ВКС) России.

Американский F-22 Raptor является первым в мире серийным истребителем пятого поколения. В 1996–2011 годах крупнейшая в мире военно-промышленная компания Lockheed Martin произвела 195 таких самолетов.