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В России захотели запретить несерийные малые самолеты 

Lenta.ru 1 час назад
Несерийные малые самолеты захотели запретить в РФ
Фото: РИА Новости
В Министерстве транспорта захотели запретить использование несерийных малых самолетов для авиаработ. Заместитель главы ведомства Александр Нерадько поручил проработать соответствующие поправки в Воздушный кодекс. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на его письмо в адрес главы департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светланы Петровой.
По данным ведомства, такие воздушные суда не отвечают требованиям безопасности и часто падают. Однако Ассоциация авиаработ попросила не вводить запрет. По словам представителей отрасли, на рынке попросту нет аналогичных серийных моделей по доступной цене.
В Ассоциации заверили, что из-за подобных ограничений производители сельскохозяйственной продукции потеряют значительную долю урожая и выручки за экспорт, а изготовители техники лишатся трети рынка. При этом в Минтранспорта и Росавиации от разработки законопроекта открестились.
Проектированием серийного самолета занимается «Ростех», однако разработка застряла на стадии создания опытной партии судов. Начало запуска серийного производства Т-500 ожидается в течение нескольких лет.
В настоящее время несерийные малые самолеты выполняют 80–90 процентов авиахимических работ и 52 процента работ по защите и охране лесов.
11 июля сообщалось, что в Рязанской области разбился легкомоторный самолет. Управлявший им пилот не справился с управлением и задел линию электропередач. В результате аварии он скончался.
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Комментарии
Оружие , Армия , Светлана Петрова , Александр Нерадько , Росавиация , Ростех , Минтранс РФ , газета "Известия"
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