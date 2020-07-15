Несерийные малые самолеты захотели запретить в РФ

Министерстве транспорта захотели запретить использование несерийных малых самолетов для авиаработ. Заместитель главы ведомства Александр Нерадько поручил проработать соответствующие поправки в Воздушный кодекс. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на его письмо в адрес главы департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светланы Петровой

По данным ведомства, такие воздушные суда не отвечают требованиям безопасности и часто падают. Однако Ассоциация авиаработ попросила не вводить запрет. По словам представителей отрасли, на рынке попросту нет аналогичных серийных моделей по доступной цене.

В Ассоциации заверили, что из-за подобных ограничений производители сельскохозяйственной продукции потеряют значительную долю урожая и выручки за экспорт, а изготовители техники лишатся трети рынка. При этом в Минтранспорта и Росавиации от разработки законопроекта открестились.

Проектированием серийного самолета занимается «Ростех» , однако разработка застряла на стадии создания опытной партии судов. Начало запуска серийного производства Т-500 ожидается в течение нескольких лет.

В настоящее время несерийные малые самолеты выполняют 80–90 процентов авиахимических работ и 52 процента работ по защите и охране лесов.

11 июля сообщалось, что в Рязанской области разбился легкомоторный самолет. Управлявший им пилот не справился с управлением и задел линию электропередач. В результате аварии он скончался.