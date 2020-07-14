От F-35 еще никто не ушел: Токио заставят выкинуть деньги

Госдеп сегодня добрый. Госдеп согласен, что помочь партнеру — святое дело. К тому же прибыльное. Поэтому 23 миллиарда долларов за сотню F-35 из японского бюджета вынь да в американский положь.

Теперь понятно, почему Вашингтон в несвойственной ему манере промолчал, когда в Токио нагло отказались от двух систем ПРО американских Aegis Ashore. Обычно он такие вещи не прощает. А тут ни мускул не дрогнул, ни слово не обронил, ни бомбу (случайно, конечно). Потому что знает, отменить контракт японцы могут, но отменить закон сохранения Японии в сфере интересов США — это выше их сил. А он гласит: если в одном месте Страны Восходящего Солнца чего-нибудь звездно-полосатого не прибавится, то в другом — она получит сполна. Иначе говоря, Штаты таки заставят союзника выкинуть деньги на воздух.

Госдепартамент разрешил продажу их непотопляемому "авианосцу" на востоке 105 самолетов F-35. И попробуйте отвертеться. Сами после "А" сказали "Б". Просили 63 штуки F-35A и 42 — вертикального взлета F-35Б. Получите — распишитесь. Госдеп сегодня добрый. Госдеп согласен, что помочь партнеру — святое дело. К тому же, еще и прибыльное. Поэтому 23 миллиарда долларов из японского бюджета вынь да в американский положь. И не важно, что они от противоракетных установок потому и отказались, что дорого. Хотя та цена почти в 12 раз ниже.

Там, правда, была еще одна проблемка — разгонные блоки снарядов при запуске могут вылететь за полигон и свалиться на мирных граждан. Но у "суперистребителей" тоже тысяча и один дефект. Впрочем, одного уже нет. Упал в прошлом году в океан недалеко от авиабазы Мисава вместе со всеми своими дефектами. До сих пор не выяснили, из-за какого из них. Полеты оставшихся 12-ти тогда на время приостановили, однако планы приобрести еще сотню пересматривать не стали. Потому что от F-35 еще никто не уходил. США же надо куда-то сбагривать этот неликвид.

Разве что Турцию миновала чаша сия. Так Америка сама ее от этой программы отцепила в наказание и назидание другим. Вот если бы Япония не просто увильнула от Aegis Ashore, а тоже предпочла им российские С-400, тогда бы и ей не видать "35-ых", как "своих" Курил. Она же думает, что Курилы ее. Хотя вряд ли тратятся на такую эскадрилью, чтобы это доказать. Официально, "новобранцы" пойдут не на войну, а на замену устаревших F-4 Phantom. Так-то, конечно, пора. Это же тот "Фантом", что еще во Вьетнамскую "взорвался быстро в небе голубом и чистом".

Но в японском боевом авиапарке таких "ветеранов" всего 78. А покупают на 30 единиц больше. Даже если с учетом, что каждый 13-ый упадет, все равно с избытком. Впрочем, в той первой партии у пяти были обнаружены проблемы. Видимо, потому и с таким запасом. А иначе зачем? Куда им летать, если последний раз такое количество боевых машин Япония использовала при атаке на Перл-Харбор. И пока на заднем стекле их автомобилей что-то не встречалась надпись "Можем повторить".

А и захотели бы, по контракту на F-35 запрещено. В нем же едва заметным шрифтом внизу написано, что Токио в ответ на американскую доброту обязуется и впредь выполнять все команды из США. И по использованию предмета сделки тоже. Уж они-то, если что не так, точно смогут повторить.