АК-74 с необычной «доработкой» замечен в Сирии

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В интернете появилось фото необычной кустарной "доработки" автомата Калашникова, которую произвели сирийские умельцы в Идлибе.

#Idlib: An Early-Mid 80s AK-74 for sale recently.



Can I just say that while demeled mag windows may not be practical they do look pretty cool. pic.twitter.com/UIuU55mpoD— Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) July 9, 2020

Снимок опубликовал в Twitter пользователь CalibreObscura. Речь идет об автомате серии АК-74 с деревянным прикладом.

Неизвестный владелец оружия весьма бесхитростным образом "усовершенствовал" магазин, пропилив в нем окошко, через которое видны патроны. Это позволяет в боевой обстановке визуально контролировать расход боеприпасов.

Однако у подобного изменения конструкции магазина есть и явные недостатки. Через пропиленную дырку внутрь магазина может попасть грязь, а это увеличивает риск осечки в самый неподходящий момент.

Автор публикации признает, что подобные окна в магазине непрактичны, но при этом смотрятся достаточно эффектно.

"Они выглядят довольно круто", — пишет он.