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Фото: АК-74 с необычным усовершенствованием замечен в Сирии 

Российская Газета 41 минуту назад
АК-74 с необычной «доработкой» замечен в Сирии
Фото: Twitter
В интернете появилось фото необычной кустарной "доработки" автомата Калашникова, которую произвели сирийские умельцы в Идлибе.
Снимок опубликовал в Twitter пользователь CalibreObscura. Речь идет об автомате серии АК-74 с деревянным прикладом.
Неизвестный владелец оружия весьма бесхитростным образом "усовершенствовал" магазин, пропилив в нем окошко, через которое видны патроны. Это позволяет в боевой обстановке визуально контролировать расход боеприпасов.
Однако у подобного изменения конструкции магазина есть и явные недостатки. Через пропиленную дырку внутрь магазина может попасть грязь, а это увеличивает риск осечки в самый неподходящий момент.
Автор публикации признает, что подобные окна в магазине непрактичны, но при этом смотрятся достаточно эффектно.
"Они выглядят довольно круто", — пишет он.
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Комментарии 2
Оружие , Армия , Сирия
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