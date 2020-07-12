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Историк рассказал о применении химоружия во время Первой мировой войны 

Lenta.ru и ещё 1 30 минут назад
Раскрыто применение химоружия во время Первой мировой войны
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Эксперт научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Константин Пахалюк в беседе с РИА Новости рассказал о применении химического оружия в годы Первой мировой войны.
По словам историка, в те годы химоружие было смертельно опасным только при первых случаях применения, затем с ним быстро научились бороться, и в целом на исход войны оно влияния не оказало.
Он также отметил, что эффект от отравления газом многим казался устрашающим, поскольку он поражает дыхательные пути и слизистые, вызывает страшные ожоги глаз и при обильном вдыхании приводит к мучительной смерти от удушья, что оказывает мощное воздействие на психику человека.
В годы Первой мировой войны было применено 40 разных типов отравляющих веществ, от которых пострадало 1,2 миллиона человек, а до 100 тысяч погибло.
Однако, по словам эксперта, к концу войны химическое оружие не давало очевидного преимущества. Опасный газ помогал решать тактическое задачи. «В целом Первая мировая была войной прежде всего артиллерии», — заметил он.
Историк отметил, что химическое оружие показало себя нестабильным и даже непредсказуемым, что привело к ограниченности его применения. Так, решение об его использовании принималось в зависимости от погоды, в первую очередь от ветра. Также после использования газа не всегда было возможно сразу провести атаку, поскольку наступающие войска сами попадали под действия газа.
По словам эксперта, первое массовое применение химического оружия против русских войск произошло в ходе битвы при Болимове в январе 1915 года.
В прошлом году еженедельник «Звезда» составил рейтинг лучшего оружия времен Первой мировой войны. На первое место издание поставило винтовку Мосина, которая была принята на вооружение армии Российской империи в 1891 году. На второй позиции оказался американский самозарядный пистолет M1911, принятый на вооружение ВС США в 1911 году. Третье место занял пулемет Максима, разработанный в 1883 году.
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Оружие , Армия , Наука и техника , Массовое отравление , Российское военно-историческое общество , РИА Новости
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