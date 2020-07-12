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Россия прикроется «Панцирями» 

Lenta.ru 6 минут назад
Россия прикроется «Панцирями»
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
В 2020 году в Сибири и на Дальнем Востоке, а также некоторых других регионах России, начнется формирование полков мобильного резерва противовоздушной обороны (ПВО), предназначенных для отражения массированных ударов крылатых ракет, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.
Согласно газете, на вооружение новых частей поступят зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь». В настоящее время в России имеется одна такая экспериментальная часть, которая прикрывает Москву и ее окрестности. «Это своевременное решение, и оно отвечает угрозам сегодняшнего дня», — сказал военный эксперт Виктор Мураховский.
В июне «Звезда» написала, что экспортная версия данного ЗРПК имеет только оптическую систему управления и «потому мало приспособлена для борьбы с такими целями, как турецкий Bayraktar ТВ2».
В том же месяце Defense Express, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 комплексов «Панцирь-С1» российского производства.
Тогда же турецкое агентство Anadolu сообщило об уничтожении в Ливии девяти ЗРПК российского производства.
В ноябре 2018 года главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский разместил на своей странице в Facebook текст публикации из канала «Военные журналисты» в Telegram, в которой говорится о бесполезности «Панцирь-С1» в Сирии, однако спустя сутки удалил пост.
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Комментарии 3
Оружие , Армия , Виктор Мураховский , Министерство обороны , газета "Известия" , Журнал "Арсенал отечества"
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