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«Зальет все свинцом»: каким будет новый пулемет для российской армии 

РИА Новости 56 минут назад
«Зальет все свинцом»: новый пулемет для российской армии
Фото: © КАЛАШНИКОВ МЕДИА
Улучшенная эргономика, минимальный вес, высокая точность и боевая эффективность — для российской армии в этом году начнут создавать новый пулемет. Одна из последних разработок — РПК-16 — сейчас проходит испытания. Однако военные выявили ряд недостатков в конструкции, и это учтут. Об особенностях перспективного оружия — в материале РИА Новости.

Три в одном

РПК-16 впервые представили на форуме "Армия" в 2017-м. По конструкции он во многом схож с уже довольно старым пулеметом РПК-74. Однако после глубокой модернизации эргономические характеристики значительно улучшили.
В частности, "шестнадцатый" получил удобную пистолетную рукоятку с подпальцевыми выемками и встроенным пеналом с принадлежностями для чистки оружия. У переводчика режима огня теперь есть планка под указательный палец, а складной телескопический приклад позволяет стрелку идеально подстроить пулемет под себя.
Калибр остался прежним — 5,45 х 39 миллиметров. Одно из нововведений — барабанный магазин. Это устраняет серьезный недостаток предшественника — нехватку боеприпасов при стрельбе длинными очередями. Стандартный магазин РПК-74 вмещает 45 патронов, "барабан" — 96. По оценкам экспертов, этого вполне достаточно для плотного заградительного огня на поле боя.
Масса — всего 4,5 килограмма. Столько же, например, у автомата АК-12 в аналогичном обвесе. То есть пулемет без труда можно использовать как обычную штурмовую винтовку, стреляя с рук. Такого не удалось достичь ни одному производителю оружия в мире.
"У РПК-74 было два существенных недостатка, хотя в остальном он прекрасно себя зарекомендовал, — объясняет чемпион мира по практической стрельбе Андрей Кирисенко, помогавший разрабатывать РПК-16. — Емкости магазина не хватало, а из-за громоздкости оружия солдатам было трудно с ним десантироваться, например из БМП. В РПК-16 уменьшили длину ствола, приклад сделали телескопическим. Пулемет удобно брать в руки и пользоваться им даже как простым автоматом".
© Vitaly V. Kuzmin / РПК-74
Уникальная особенность РПК-16 — одиночный режим огня. При установке оптического прицела пулемет превращается в снайперскую винтовку. Точность при этом, по оценкам экспертов, сравнима с точностью СВД — РПК уверенно поражает цели на дистанции до пятисот метров.
Одной из проблем РПК-74 была невозможность быстрой замены ствола. В РПК-16 это учли. Для боя в городских условиях предусмотрели штурмовой ствол длиной 410 миллиметров, а для общевойсковых операций — длиной 550 миллиметров.
© Vitaly V. Kuzmin / Ручной пулемет РПК-16

Пошаговая эволюция

Сегодня самый распространенный ручной пулемет в российской армии и других силовых структурах — РПК-74. Его приняли на вооружение еще в середине 1970-х. Он успешно применялся во многих конфликтах и по праву заслужил репутацию надежного, точного и неприхотливого оружия. Автоматику РПК довели практически до совершенства, и именно поэтому оружейники решили не изобретать велосипед, а взять за основу проверенную делом и временем конструкцию.
Специалисты, опрошенные РИА Новости, считают, что новое поколение пулеметов, по всей видимости, также унаследует основные узлы РПК-74.
"РПК-16 эксплуатировали крайне ограниченно, — отмечает главный редактор журнала "Калашников" Михаил Дегтярев. — Поэтому каких-то принципиальных изменений ожидать не стоит. Автоматику точно не тронут, все изменения будут носить эргономический характер. РПК-16 — по сути, экспериментальный образец. Все, что с ним сейчас происходит, — вполне естественный путь оружия, которое теоретически в дальнейшем, по итогам испытаний и конкурсов может быть принято на вооружение армии".
РПК-16 в течение нескольких лет проходил комплексные испытания. Оружие тестировали во всех климатических зонах. По итогам опытной эксплуатации военные сформулировали ряд замечаний и выдвинули предложения, которые реализуют в перспективном пулемете.
"Тенденции таковы, что в оружии стараются уменьшить массу и габариты, увеличить точность, повысить эргономические характеристики, — добавляет Кирисенко. — На войсковых испытаниях возникает масса нюансов. Вероятно, военные попросили сделать приклад поудобнее, предохранитель выполнить по-другому, еще что-то. Это, что называется, тюнинг. Основа пулемета не изменится".

Боевое применение

Ручные пулеметы — мощное и эффективное стрелковое оружие, не теряющее актуальности и сегодня, когда есть высокоточные штурмовые и снайперские винтовки. В мире выпускали сотни образцов и модификаций "стрелковки" этого типа. Практика показала, что в многочисленных малых и крупных вооруженных конфликтах ручные пулеметы зачастую играли решающую роль на поле боя.
Пулеметчик, бывший боец спецподразделения "Альфа" Алексей Филатов поделился с РИА Новости опытом эксплуатации такого оружия в реальных боевых условиях, отметив, что РПК-74 спецназ предпочитает более тяжелый пулемет Калашникова (ПК).
"Сейчас его, конечно, модернизировали, — рассказывает ветеран. — Прежде всего приклад сделали амортизирующим, что позволяет более кучно стрелять. У ПК были и свои недостатки. Например, при стрельбе достаточно часто происходили затыкания. Еще один минус — после двухсот выстрелов из-за нагрева необходимо менять ствол. Иначе пулемет начинает "плеваться" — пуля летит не туда, с двухсот метров можно даже в ростовую фигуру не попасть. Замена — недолгая процедура. Но с собой всегда приходится таскать запасной ствол, что не способствует мобильности. А в интенсивном бою сменный ствол даже остыть не успеет".
Что касается фирменной "фишки" пулеметов — длинных, продолжительных очередей, то, как правило, в таком режиме пулеметчики работают крайне редко, предпочитая бить короткими. Стрельбу длинными используют в основном для психологического воздействия на противника. А ситуаций, когда на обороняемые позиции в полный рост идут сразу десятки вражеских солдат или террористов, сегодня практически не бывает.
"Я наблюдал стрельбу длинными очередями, например, в Буденновске, где террористы захватили больницу, — вспоминает спецназовец. — Тогда наш раненый сотрудник три с половиной часа пролежал на поле боя. Мы только с третьей попытки эвакуировали его на БТР. Но перед тем, как подойти к нему, чтобы у террористов не было возможности высунуться с гранатометом и поджечь очередную бронетехнику, мы дали по стенам массированный пулеметный огонь".
Кроме того, бойцы спецподразделений предпочитают калибр 7,62. Хотя 5,45-миллиметровые боеприпасы легче, пуля неустойчива в воздухе, и небольшое препятствие, например ветки деревьев в лесу, может резко изменить траекторию полета.
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Оружие , Армия , Статьи , Михаил Дегтярев , Алексей Филатов , Андрей Кирисенко , РИА Новости
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