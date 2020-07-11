Раскрыта суть махинаций в Грузии времен Саакашвили

«Подозрения по этому поводу возникли еще при Саакашвили и усилились после смены власти в 2012 году», — заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вахтанг Маисая.

Так он прокомментировал заявление министра обороны Ираклия Гарибашвили о том, что во времена Саакашвили Грузия занималась нелегальной перепродажей продукции ВПК.

«Международные организации давно сообщали о коррупции в сфере обороны республики в годы правления Саакашвили. Подозрения по этому поводу усилились после смены власти в Грузии в 2012 году. В годы, которые предшествовали августовской войне, в Минобороны заключали контракты с сомнительными компаниями. Есть подозрение, что отмывались деньги», — заявил тбилисский военный эксперт, доктор военно-политических наук Вахтанг Маисая.

«Известны факты, что Грузия не получала уже «закупленное» вооружение, а потом оно всплывало в третьих странах, например, в Африке. Или же Грузия закупала некачественное вооружение, хлам. Кстати, в этом плане упоминалась Украина. А оформлялось все как закупка нового оружия. Такие сделки сильно били по национальным интересам Грузии. Вероятно, следствие только сейчас приблизилось к сути этой истории, причем, возможно, следствие велось не только в Грузии. Виновные должны теперь понести заслуженное наказание», — сказал Маисая.

Аналитик напомнил, что недавно власти Израиля заинтересовался подозрительными финансовыми схемами компаний ВПК из еврейского государства, заключавших сделки с Давидом Кезерашвили , министром обороны времен Саакашвили

«Речь идет как минимум об уклонении от налогов, — сказал Маисая. — Грузия в те годы была страной черного транзита вооружений. Уверен, что следствие имеет вопросы к Давиду Кезерашвили, который мог получать огромные доходы от нелегальной торговли оружием».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД в пятницу, министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил в махинациях одного из своих предшественников — Давида Кезерашвили. По мнению Гарибашвили, десятки и сотни миллионов долларов из военного бюджета переводились в оффшоры. Как выразился министр, во время войны с Россией в августе 2008 года грузинская армия понесла «невиданный ущерб» — «попросту испарилось» вооружения на 1 млрд лари (около 690 млн долларов по курсу 2008 года). «У нас легитимный вопрос — а действительно ли закупалось вооружение?», — риторически спросил министр. По его словам, «хорошо известно, что в незаконном сбыте оружия вместе с Кезерашвили участвовал дядя экс-президента Михаила Саакашвили Темур Аласания».

В мае авторитетный тбилисский еженедельник «Квирис палитра» рассказал, что в середине 2000-х Саакашвили и члены его правительства были причастны к коррупционным схемам при закупках военной продукции на Украине.