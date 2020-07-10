Грузия заявила о пропаже оружия во время войны с РФ

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что во время войны с Россией в стране якобы «попросту испарилось» вооружения на 1 млрд лари (около 690 млн долларов по курсу 2008 года). Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«У нас нет никаких доказательств, что это оружие действительно было у грузинской армии», — сказал он телекомпании «Имеди».

Гарибашвили обвинил тогдашнего министра Давида Кезерашвили в финансовых махинациях.

«Десятки и сотни миллионов долларов (из военного бюджета) переводились в оффшоры», — сказал Гарибашвили.

По его словам, во время войны с Россией в августе 2008 года грузинская армия получила «невиданный ущерб». «У нас легитимный вопрос — а действительно ли закупалось вооружение? Есть подтвержденная информация о фиктивных закупках на десятки и сотни миллионов долларов, перечислениях в оффшоры на основании мошеннических операций», — заявил министр.

По его словам, «это огромное транснациональное преступление, которое нуждается в расследовании с включением наших международных партнеров». «Хорошо известно, что в незаконной торговле оружия вместе с Кезерашвили участвовал дядя экс-президента Михаила Саакашвили Темур Аласания», — добавил Гарибашвили.

По словам министра обороны, «перед Грузией, ее народом и армией совершено огромное преступление».

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