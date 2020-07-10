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Грузия заявила о пропаже во время войны с Россией оружия на 1 млрд лари 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
Грузия заявила о пропаже оружия во время войны с РФ
Фото: ТАСС
Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что во время войны с Россией в стране якобы «попросту испарилось» вооружения на 1 млрд лари (около 690 млн долларов по курсу 2008 года). Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«У нас нет никаких доказательств, что это оружие действительно было у грузинской армии», — сказал он телекомпании «Имеди».
Гарибашвили обвинил тогдашнего министра Давида Кезерашвили в финансовых махинациях.
«Десятки и сотни миллионов долларов (из военного бюджета) переводились в оффшоры», — сказал Гарибашвили.
По его словам, во время войны с Россией в августе 2008 года грузинская армия получила «невиданный ущерб». «У нас легитимный вопрос — а действительно ли закупалось вооружение? Есть подтвержденная информация о фиктивных закупках на десятки и сотни миллионов долларов, перечислениях в оффшоры на основании мошеннических операций», — заявил министр.
По его словам, «это огромное транснациональное преступление, которое нуждается в расследовании с включением наших международных партнеров». «Хорошо известно, что в незаконной торговле оружия вместе с Кезерашвили участвовал дядя экс-президента Михаила Саакашвили Темур Аласания», — добавил Гарибашвили.
По словам министра обороны, «перед Грузией, ее народом и армией совершено огромное преступление».
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В декабре прошлого года президент и верховный главнокомандующий Грузии, француженка Саломе Зурабишвили заявила то, о чем в стране совершенно не принято говорить вслух: «у нас нет и не будет ни армии, ни оружия». Ее слова вызвали в грузинском обществе грандиозный скандал. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как возникло это заявление грузинского президента, что она имела в виду на самом деле и каково реальное состояние армии Грузии.
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Комментарии 3
Оружие , Армия , Саломе Зурабишвили , Давид Кезерашвили , Ираклий Гарибашвили , Михаил Саакашвили , Министерство обороны , Деловая газета "Взгляд" , Грузия
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