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В РФ заявили о серьезном прорыве СВЧ-оружия 

Артём Кульша и ещё 1 24 минуты назад
Россия заявила о прорыве в области СВЧ-оружия
Фото: ТАСС
В области сверхвысокочастотного (СВЧ) оружия в ближайшее время может произойти серьезный технологический прорыв. Об этом, как сообщают «Известия», заявил руководитель управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Министерства обороны России Сергей Панков.
Также, по его словам, серьезный технологический прорыв стоит ожидать в области гиперзвука, информатики, лазерного оружия, био— и нанотехнологий, микросистемотехники и военной робототехники. Полковник высказал мнение, что прорыв в данных областях способен придать развитию системы вооружения Вооруженных сил (ВС) России новый импульс.
«Военное противоборство между государствами перетекло в сферу военной науки и военных технологий», — отметил он.
Также Панков рассказал, что управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Министерства обороны заказало и координирует прикладные исследования и разработки по созданию межвидовых военных технологий.
В пример он привел системы и средства радиолокации, разведывательные комплексы с беспилотными летательными аппаратами и новые виды высокоэнергетических порохов и топлива для морской, наземной и авиационной техники.
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Комментарии
Оружие , Армия , В мире , Сергей Панков , Министерство обороны
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