Россия заявила о прорыве в области СВЧ-оружия

Также, по его словам, серьезный технологический прорыв стоит ожидать в области гиперзвука, информатики, лазерного оружия, био— и нанотехнологий, микросистемотехники и военной робототехники. Полковник высказал мнение, что прорыв в данных областях способен придать развитию системы вооружения Вооруженных сил (ВС) России новый импульс.

«Военное противоборство между государствами перетекло в сферу военной науки и военных технологий», — отметил он.

Также Панков рассказал, что управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Министерства обороны заказало и координирует прикладные исследования и разработки по созданию межвидовых военных технологий.

В пример он привел системы и средства радиолокации, разведывательные комплексы с беспилотными летательными аппаратами и новые виды высокоэнергетических порохов и топлива для морской, наземной и авиационной техники.