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Эстония заявила об угрозе российских ракет всему НАТО 

News.ru и ещё 1 28 минут назад
«Ракеты России угрожают всему НАТО» — Эстония
Фото: globallookpress.com
Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил об угрозе российской ракетной системы всему НАТО. Он также отметил, что присутствие американских вооружений в стране укрепляет безопасность и показывает единство союзников.
Ситуация с безопасностью в нашем регионе не улучшилась, примером чему может послужить принятая Россией на вооружение ракетная система, представляющая угрозу для всего Альянса, — цитирует Луйка «Газета.Ru».
Ранее Захарова призвала НАТО задуматься о последствиях агрессии у границ РФ. Она также подчеркнула, что основной целью американских учений является желание заставить Россию изменить «плохое поведение».
NEWS.ru писал ранее, что генсек НАТО Йенс Столтенберг опроверг размещение новых ракет в Европе. Однако объединение намерено делать всё необходимое для обеспечения безопасности граждан.
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Оружие , Армия , Войска , Юри Луйк , Йенс Столтенберг , НАТО , Газета.Ru , Эстония
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