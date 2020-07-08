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Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил об угрозе российской ракетной системы всему НАТО . Он также отметил, что присутствие американских вооружений в стране укрепляет безопасность и показывает единство союзников.

Ситуация с безопасностью в нашем регионе не улучшилась, примером чему может послужить принятая Россией на вооружение ракетная система, представляющая угрозу для всего Альянса, — цитирует Луйка «Газета.Ru».

Ранее Захарова призвала НАТО задуматься о последствиях агрессии у границ РФ. Она также подчеркнула, что основной целью американских учений является желание заставить Россию изменить «плохое поведение».