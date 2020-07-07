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Дальность поражения российских ЭМИ-пушек выросла в пять раз 

BFM.RU 1 час назад
Дальность поражения ЭМИ-пушек выросла в пять раз
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Эксперты уверены, что это оружие будущего. Впрочем, у него есть и недостатки: например, такое оружие нельзя ставить на технику, которой управляет живой пилот, так как оно может навредить ему
Дальность гарантированного уничтожения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек увеличили в пять раз. Речь об электромагнитном оружии, которое сейчас проходит полигонные испытания.
Дальность поражения некоторых образцов смогли увеличить с двух до десяти километров, рассказали источники ТАСС. По их словам, в ходе испытаний ЭМИ-пушки сжигали электронику как на земле, так и в воздухе, сбивая беспилотники. Это оружие будущего, уверены эксперты. Хотя некоторые недостатки у него есть — применение ЭМИ-пушек требует много электричества, и такое оружие нельзя ставить на технику, которой управляет живой пилот, — оно может навредить ему. Продолжает военный эксперт журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков.
— Когда говорят об электромагнитных пушках — это не что иное, как некий компонент радиоэлектронной борьбы. С помощью специального излучения создается некое поле, которое смещается на дистанцию от излучателя, и все, что попадает в действие этого поля — электромагнитные компоненты, например, беспилотников — приходят в полную негодность.
— Какие минусы у этого электромагнитного оружия. Оно как раз много электроэнергии пожирает, как говорят.
— Плюс нужно создать соответствующую генерацию мощности, это обычно в машине, которая этим занимается, там находится мощные генераторы, это электрический дизель, электрическая станция.
— Десять километров, верится в такую цифру?
— Конечно. Нужно понимать, что 10-12 километров — это в воздушном пространстве, потому что, если мы говорим про наземное пространство, мы, к сожалению, хоть и горизонт имеет 12 километров, это только в идеале, когда ровная поверхность и где-то в степях. А так у нас, видимо, пространство — это три-пять километров. Кстати, он может воздействовать и на электронные компоненты, например, крылатых ракет, высокоточного оружия. Везде, где есть электроника, он может на это воздействовать. Но пока в этом делаются первые шаги, первые эксперименты, но они уже достаточно действенные и работают.
По словам источников ТАСС в ОПК, поражение от ЭМИ-оружия отличается от обычного подавления электроники противника, которое не выводит приборы из строя, но действует на сотни километров. ЭМИ, напротив, работает только на десяти километрах, но выжигает технику без возможности восстановления. В будущем ЭМИ-пушками планируется оснащать беспилотные варианты истребителя шестого поколения.
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Комментарии
Оружие , Статьи , Алексей Леонков , Журнал "Арсенал отечества" , ИТАР-ТАСС
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