Началось строительство самого мощного ледокола «Россия»

Дальневосточная верфь «Звезда» приступила к строительству самого мощного в мире атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер». Этот флагманский атомоход был разработан специально для круглогодичной проводки судов по Северному морскому пути, кратчайшему морскому маршруту из Европы в Азию. Эксперты отмечают, что строительство новых ледоколов обеспечит России преимущество в освоении Арктики и создании системы безопасности в этом регионе.

Дальневосточный завод «Звезда» начал строительство головного атомного ледокола проекта 10510 «Лидер». Об этом сообщается на официальном сайте компании «Роснефть», которая является совладельцем завода. Первый, флагманский корабль этого проекта был назван «Россия».

«Судно станет самым мощным атомоходом в истории мирового судостроения. Этот сложнейший с технической точки зрения проект не имеет аналогов в мире. Его ключевая задача — обеспечить круглогодичную проводку коммерческого флота по Северному морскому пути. Проект «Лидер» станет основой российского ледокольного флота нового поколения», — говорится в сообщении на сайте компании.

Сообщается, что контракт на строительство флагманского атомного ледокола был заключен ССК «Звезда» и ФГУП «Атомфлот» 23 апреля 2020 года. Государственным заказчиком является корпорация «Росатом» . Строительство должно завершиться в 2027 году. По проекту «Лидер» планируется построить три атомных ледокола, последний из которых будет передан заказчику до конца 2033 года.

Ледокол разработало ЦКБ «Айсберг». Длина судна составит 210 м, ширина — 47 м, осадка — 13 м, водоизмещение — почти 70 тыс. тонн.

Атомоход будет оснащён двумя реакторами РИТМ-400, четырьмя турбинами и четырьмя гребными электродвигателями. Суммарная мощность энергоустановок ледокола составит 120 МВт, что позволит судну преодолевать льды толщиной более 4 м со скоростью 2 узла. При толщине льда 2 м скорость ледокола составит до 12 узлов, сообщили в «Роснефти».

Атомный ледокол будет прокладывать канал во льду шириной до 50 м, что откроет возможность навигации для крупнотоннажных транспортных судов в арктических широтах.

Начало работ по строительству флагманского ледокола «Лидер» можно расценить лишь в позитивном ключе, рассказал в беседе с RT редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин

«Это очень хорошая новость. Россия наращивает свой ледокольный флот и таким образом всё больше осваивает Северный морской путь и Ледовитый океан, который богат полезными ископаемыми. Там есть залежи нефти и газа», — отметил эксперт.

Сегодня Россия является единственной страной в мире, которая имеет крупный и мощный ледокольный флот, напомнил в разговоре с RT военный эксперт Юрий Кнутов

«Россия всё время совершенствует структуру своего ледокольного флота, сейчас переходит к ледоколам нового поколения. Это технологический прорыв, поскольку эти корабли будут более универсальными с точки зрения проводки других судов, позволят проходить судам большого тоннажа», — рассказал эксперт.

Стратегически важный путь

Главной задачей флагманского атомохода проекта 10510 «Лидер» станет обеспечение круглогодичной навигации Северного морского пути и проведение экспедиций в Арктику.

Северный морской путь — транспортная артерия, проходящая вдоль арктических берегов РФ. В настоящее время администрация СМП обеспечивает навигацию в акватории от мыса Дежнёва на востоке до архипелага Новая Земля на западе. Имущественным фондом Севморпути управляет корпорация «Росатом», правовое регулирование и надзорные функции выполняет Министерство транспорта

Замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков , выступая 6 декабря 2019 года на форуме «Арктика: настоящее и будущее», заявил, что к 2035 году объём перевозок по Северному морскому пути достигнет 160 млн т. Для сравнения, в 2018 году этот показатель находился на отметке в 19,7 млн т.

В долгосрочных планах России — приспособить Севморпуть к международному транзиту. Правительство страны утвердило план развития инфраструктуры этой важнейшей водной артерии до 2035 года.

Помимо строительства трёх атомоходов проекта «Лидер» план развития также предусматривает создание атомных ледоколов проекта 22220 «Якутия» (сейчас идёт строительство трёх таких атомоходов) и других специализированных судов ледового класса — танкеров и газовозов.

Напомним, в 2019 году президент России Владимир Путин заявил, что арктический флот страны к 2035 году будет насчитывать не менее 13 тяжёлых ледоколов, девять из которых будут атомными. Стоит подчеркнуть, что на сегодня Россия является единственной в мире страной, эксплуатирующей атомные ледоколы.

Виктор Литовкин отметил, что принятая программа развития СМП и уже имеющийся ледокольный флот, а также строительство новых атомоходов, обеспечивают России серьёзное преимущество в освоении Арктики.

«Атомных ледоколов ни у кого в мире нет, только у России. Они уже сегодня работают на Северном морском пути и строительство новых создаёт основу для усиления нашего положения в регионе. Кроме того, мы строим ещё и другие суда ледового класса, в том числе газовозы, которые провозят наш газ по Северному морскому пути, танкеры и пассажирские суда ледового класса. У нас большая обширная и эффективная программа для освоения Северного морского пути», — отметил эксперт.

Арктическая безопасность

Виктор Литовкин в разговоре с RT напомнил, что СПМ является самым коротким морским путём из Азии в Европу, который при этом невозможно преодолеть без ледоколов.

«Обладая таким мощным ледокольным флотом, который станет ещё мощнее, Россия сможет играть основополагающую роль в проведении коммерческих судов на этом пути. Это будет своеобразный панамский канал для Севера. Кроме того, это ещё и важная зона для безопасности России», — подчеркнул эксперт.

Напомним, что в 2018 году занимавший пост командующего Береговой охраной США адмирал Пол Зукунфт заявил, что Северный морской путь должен быть транспортной артерией, открытой для всего мирового сообщества. Тогда он ответил, что такая позиция США неизбежно натолкнётся на неприятие России, и потребует «существенного диалога в будущем».

Виктор Литовкин отметил, что освоение Арктики и Северного морского пути является стратегической задачей по обеспечению безопасности России.

«Как вы знаете, Арктика — это самый короткий путь для американских ракет в глубину России. Вот для того, чтобы там не появились корабли с ракетами Tomahawk, мы будем размещать там военные гарнизоны в дополнение к тем, которые уже имеются. Это нужно для того, чтобы обеспечить охрану Северного морского пути», — добавил Литовкин.

Строительство новых ледоколов «Лидер» является основой для безопасности российской Арктики в будущем, заключает Юрий Кнутов.