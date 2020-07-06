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ВМФ России усилят фрегатом-невидимкой 

Lenta.ru и ещё 17 11 минут назад
«Эффективная программа»: ВМФ РФ усилят фрегатом-невидимкой
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Российский Военно-морской флот (ВМФ) в 2020 году получит в общей сложности около 40 кораблей и судов различных классов. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.
Так, флот получит фрегат нового поколения проекта 22350 «Адмирал Касатонов». «Корабли этого проекта подтверждают заложенные в них проектантом и изготовителем тактико-технические характеристики. Проект 22350, имеющий большой модернизационный запас, получит дальнейшее развитие касательно ряда корабельных систем, вооружения», — отметил главком ВМФ.
Кроме того, на воду уже спущены серийные корабли океанской зоны — корвет «Ретивый» и фрегат «Адмирал Головко». Их экипажи прошли подготовку по новым программам в Объединенном учебном центре ВМФ, которые разработаны с учетом эксплуатации новой техники и вооружения.
«Это показатель того, что в нашей стране эффективно реализуется программа военного кораблестроения», — отметил Евменов.
В июне сообщалось, что российский фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», созданный по стелс-технологии, завершил морскую часть государственных испытаний, и в ближайшее время будет включен в боевой состав ВМФ России.
Корабли проекта 22350 предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей. Фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом «Редут», пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр-НК». В качестве противолодочного оружия применен комплекс «Пакет-НК». Несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.
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Оружие , Армия , Войска , ВМФ России , Николай Евменов
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