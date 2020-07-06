«Эффективная программа»: ВМФ РФ усилят фрегатом-невидимкой

Российский Военно-морской флот (ВМФ) в 2020 году получит в общей сложности около 40 кораблей и судов различных классов. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов

Так, флот получит фрегат нового поколения проекта 22350 «Адмирал Касатонов». «Корабли этого проекта подтверждают заложенные в них проектантом и изготовителем тактико-технические характеристики. Проект 22350, имеющий большой модернизационный запас, получит дальнейшее развитие касательно ряда корабельных систем, вооружения», — отметил главком ВМФ.

Кроме того, на воду уже спущены серийные корабли океанской зоны — корвет «Ретивый» и фрегат «Адмирал Головко». Их экипажи прошли подготовку по новым программам в Объединенном учебном центре ВМФ, которые разработаны с учетом эксплуатации новой техники и вооружения.

«Это показатель того, что в нашей стране эффективно реализуется программа военного кораблестроения», — отметил Евменов.

В июне сообщалось, что российский фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», созданный по стелс-технологии, завершил морскую часть государственных испытаний, и в ближайшее время будет включен в боевой состав ВМФ России.

Корабли проекта 22350 предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей. Фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом «Редут», пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр-НК». В качестве противолодочного оружия применен комплекс «Пакет-НК». Несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.