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ВМС США «потеряли» стелс-ракету 

News.ru и ещё 1 37 минут назад
Военно-морские силы (ВМС) США за девять последних месяцев не смогли пополнить ракетное вооружение RGM-184A Naval Strike Missile прибрежного боевого корабля USS Gabrielle Giffords типа Independence. Стелс-ракета была использована в октябре 2019 года при стрельбах по списанному фрегату Oliver Hazard Perry в Тихом океане.
С тех пор одна из восьми пусковых установок корабля пустует, поскольку нет стелс-ракеты, которая могла бы восполнить «потерянную», сообщает The Drive. Издание отмечает, что проблема возникла из-за непростых отношений между норвежской компанией Kongsberg, которая разработала ракету, и американским концерном Raytheon, производящим её.
По мнению авторов The Drive, ситуация, когда корабль мог бы демонстрировать американские возможности в Южно-Китайском море, где проводит учения Китай, но не достаточно вооружён, является недопустимой.
Ранее NEWS.ru сообщал, что стратегический бомбардировщик B-52H вылетел с авиабазы Барксдейл в американском штате Луизиана в сторону места проведения Китаем военных учений. Конечным пунктом транстихоокеанского перелёта для самолёта, способного нести крылатые ракеты и авиабомбы в ядерном оснащении, является остров Гуам.
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Оружие , Армия , Видео , США
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