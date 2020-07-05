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США перебросили на Гуам стратегический бомбардировщик 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
США перебросили на Гуам стратегический бомбардировщик
Фото: Christopher Ruano, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Бомбардировщик B-52H способен нести крылатые ракеты и авиабомбы.
Пентагон перебросил на остров Гуам, расположенный в западной части Тихого океана, стратегический бомбардировщик B-52H. Об этом со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов сообщает «Интерфакс».
Бомбардировщик B-52H способен нести крылатые ракеты и авиабомбы. Он совершил перелет с авиабазы Барксдейл в американском штате Луизиана.
Отмечается, что в настоящее время в Южно-Китайском море проходят учения военно-морского флота КНР. Накануне туда были направлены две авианосные ударные группы во главе с боевыми кораблями «Рональд Рейган» и «Нимиц».
Ранее Пентагон выразил обеспокоенность проводимыми КНР маневрами. Американское министерство обороны назвало данные учения контрпродуктивными.
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Оружие , Армия , Министерство обороны , Пентагон , Интерфакс , Гуам , США
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