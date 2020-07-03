«Ужасные»: США о проектах «Посейдон» и «Буревестник»

Hope it’s not the case. We repeatedly warned Skyfall & Poseidon are terrible concepts. Whether or not responsible for latest incident, highlights why Russia should shelve these projects. Big waste of money. Not covered by #NewSTART. Next agreement must. https://t.co/3DmxvMdd5Q— Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) July 3, 2020 Российский подводный аппарат «Посейдон» и ракета «Буревестник» — ужасные проекты. Об этом специальный представитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли заявил в своем твиттере.

В 2018 году, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил о разработке «Посейдона» — беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой — и «Буревестника» — межконтинентальной крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной энергетической установкой.

В конце июня 2020-го Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний обнаружила в Швеции превышение уровня радиации и сочла, что его источник находился на севере России. Позавчера издание «Форбс» (Forbes) назвало «Посейдон» и «Буревестник» супероружием и возможной причиной утечки радиации.

«Надеюсь, что это не так», — написал Биллингсли сегодня.

Он назвал «Посейдон» и «Буревестник» ужасными проектами и выразил уверенность, что Россия должна отправить их на полку, вне зависимости от того, имеют ли они отношению к превышению уровня радиации в Швеции. Также специальный представитель президента США назвал траты на создание подобного рода оружия пустыми.