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«Ужасные проекты»: российское супероружие испугало США 

Артём Кульша и ещё 2 20 минут назад
«Ужасные»: США о проектах «Посейдон» и «Буревестник»
Фото: ТАСС
Российский подводный аппарат «Посейдон» и ракета «Буревестник» — ужасные проекты. Об этом специальный представитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли заявил в своем твиттере.
В 2018 году, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил о разработке «Посейдона» — беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой — и «Буревестника» — межконтинентальной крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной энергетической установкой.
В конце июня 2020-го Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний обнаружила в Швеции превышение уровня радиации и сочла, что его источник находился на севере России. Позавчера издание «Форбс» (Forbes) назвало «Посейдон» и «Буревестник» супероружием и возможной причиной утечки радиации.
«Надеюсь, что это не так», — написал Биллингсли сегодня.
Он назвал «Посейдон» и «Буревестник» ужасными проектами и выразил уверенность, что Россия должна отправить их на полку, вне зависимости от того, имеют ли они отношению к превышению уровня радиации в Швеции. Также специальный представитель президента США назвал траты на создание подобного рода оружия пустыми.
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Оружие , Армия , Войска , Владимир Путин , Forbes , США
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