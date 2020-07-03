«Ужасные»: США о проектах «Посейдон» и «Буревестник»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что российские проекты ракет «Посейдон» и «Буревестник» являются «ужасными». По его словам, их следует закрыть, в том числе из-за ситуации с повышением радиационного фона в Северной Европе.

Неважно, ответственна ли [Россия] за последний инцидент или нет, это указывает на то, почему Россия должна отправить эти проекты на полку. Большая трата денег впустую. Не покрыто СНВ-3. Следующее соглашение должно [покрыть их], — говорится в сообщении Биллингсли в Twitter.

Hope it’s not the case. We repeatedly warned Skyfall & Poseidon are terrible concepts. Whether or not responsible for latest incident, highlights why Russia should shelve these projects. Big waste of money. Not covered by #NewSTART. Next agreement must. https://t.co/3DmxvMdd5Q— Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) July 3, 2020

Так спецпредставитель Дональда Трампа отреагировал на статью в журнале Forbes, в которой говорится, что обнаруженное шведами повышение радиационного фона якобы могло случиться из-за испытаний ракет «Посейдона» или «Буревестника».

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон» имеет мощную ядерную боеголовку, способен находиться в воде на глубине более одного километра и развивает скорость от 90 до 100 узлов. Российское оружие «Судного дня» пока находится в разобранном виде, оно впервые будет запущен осенью 2020 года с борта атомной подводной лодки «Белгород» — первого опытного носителя этих беспилотников.