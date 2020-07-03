Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские «Посейдон» и «Буревестник» в США назвали «ужасными» проектами 

News.ru и ещё 2 46 минут назад
«Ужасные»: США о проектах «Посейдон» и «Буревестник»
Фото: ТАСС
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что российские проекты ракет «Посейдон» и «Буревестник» являются «ужасными». По его словам, их следует закрыть, в том числе из-за ситуации с повышением радиационного фона в Северной Европе.
Неважно, ответственна ли [Россия] за последний инцидент или нет, это указывает на то, почему Россия должна отправить эти проекты на полку. Большая трата денег впустую. Не покрыто СНВ-3. Следующее соглашение должно [покрыть их], — говорится в сообщении Биллингсли в Twitter.
Так спецпредставитель Дональда Трампа отреагировал на статью в журнале Forbes, в которой говорится, что обнаруженное шведами повышение радиационного фона якобы могло случиться из-за испытаний ракет «Посейдона» или «Буревестника».
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон» имеет мощную ядерную боеголовку, способен находиться в воде на глубине более одного километра и развивает скорость от 90 до 100 узлов. Российское оружие «Судного дня» пока находится в разобранном виде, оно впервые будет запущен осенью 2020 года с борта атомной подводной лодки «Белгород» — первого опытного носителя этих беспилотников.
Видео дня. Асмус снова разделась во время видеочата в новом фильме
News.ru: последние новости
Аналитик предсказал «серьёзный раскол» в НАТО из-за С-400 Аналитик предсказал «серьёзный раскол» в НАТО из-за С-400 Журналисты National Interest оценили российский пистолет Лебедева Журналисты National Interest оценили российский пистолет Лебедева Конструктор назвал особенность применения «убийцы Крымского моста» Конструктор назвал особенность применения «убийцы Крымского моста»
Комментарии 193
Оружие , Армия , Войска , Маршалл Биллингсли , Дональд Трамп , Forbes , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отказались комментировать слухи об РФ и «Талибане»
В США отказались комментировать слухи об РФ и «Талибане»
Жорин жестко ответил Костенко по скандалу с алиментами
Жорин жестко ответил Костенко по скандалу с алиментами
Скандал Волочковой с полицейскими в Дивееве попал на видео
Скандал Волочковой с полицейскими в Дивееве попал на видео
Появилось видео нападения на Собчак в монастыре
Появилось видео нападения на Собчак в монастыре
Видео
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение