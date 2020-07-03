Станции «Контейнер» защитят российское небо

Сергей Суровикин. Радиолокационные станции "Контейнер-3М", которыми сейчас оснащаются российские войска, будут контролировать воздушное пространство со всех направлений, сообщил главнокомандующий ВКС России

"В настоящее время организована работа по формированию еще трёх таких же радиолокационных станций: Сибирской, Восточной и Калининградской, что позволит контролировать воздушное пространство со всех стратегических воздушно-космических направлений", — сказал Суровикин в интервью газете "Красная звезда".

Он напомнил, что в декабре 2019 года заступила на боевое дежурство первая такая станция в Мордовии. Она ведёт разведку воздушного пространства над государствами Европы и Ближнего Востока.