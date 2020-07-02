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В США заявили о попытках модернизировать ядерный арсенал 

ТК «Звезда» и ещё 14 43 минуты назад
В США пытаются модернизировать ядерный арсенал
Фото: Gene Blevins, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Начальник штаба ВВС страны сообщил, что США также откажутся от нескольких позиций военной техники, так как ее обслуживание влечет за собой серьезные расходы.
США хотят модернизировать ядерный арсенал и обычные вооружения. Об этом заявил начальник штаба ВВС генерал Дэвид Голдфин. При этом он отметил, что данные действия не предусмотрены в бюджете страны.
По словам Голдфина, демократам и республиканцам будет необходимо заключать серьезные сделки, либо средства придется искать армии.
Также он отметил, что ВВС США планируют отказаться от 17 тяжелых стратегических бомбардировщиков В-1, ряда военно-транспортных самолетов средней и большой дальности С-130 Hercules, стратегических разведывательных беспилотников RQ-4 и штурмовиков A-10 Thunderbolt. Начальник штаба ВВС заявил, что содержание вышеперечисленного обходится слишком дорого.
Голдфин сообщил, что США также планируют закупать новую технику.
«Мы покупаем множество засекреченных вооружений и техники, которая сведет с ума Россию и Китай. Покажем мы ее, когда сами захотим», — приводит слова начальника ВВС ТАСС.
Напомним, что 22 июня в Вене прошли российско-американские консультации по стратегической стабильности. А через два дня Соединенные Штаты заявили, что хотят продолжить реализовывать Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений при участии китайской стороны.
ДСНВ был подписан в 2010 году. Это единственное соглашение об ограничении вооружений между Россией и США. Действие договора заканчивается в феврале 2021 года.
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Оружие , Армия , В мире , ИТАР-ТАСС , США
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