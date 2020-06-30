С этой ракетой США еще долго не смогут справиться

The Paper (Китай) опубликовало материал о российской «суперракете», призванной заменить Р-36М. С этой ракетой, которую Россия уже готовится принять на вооружение, американские системы ПРО справиться еще долгое время не смогут, подмечает автор. В рамках цикла статей, посвященного «ядерному возрождению» России , изданиеопубликовало материал о российской «суперракете», призванной заменить Р-36М. С этой ракетой, которую Россия уже готовится принять на вооружение, американские системы ПРО справиться еще долгое время не смогут, подмечает автор.

2 июня новостное агентство ТАСС сообщило, что президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе сказано, что страна может применить ядерное оружие в ответ на нанесение противником неядерного удара по важным объектам ее инфраструктуры. Однако слабое место имеется и у российских ракетных войск стратегического назначения: в частности, из-за истечения срока эксплуатации в скором времени будут списаны знаменитые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты Р-36М, которым западные спецслужбы дали название «Сатана». Все всякого сомнения, Россия не допустит обрушения своей последней опоры, в настоящее время уже ведутся разработки «наследника» Р-36М — тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».

Опасная слабость российского ядерного арсенала

Россия унаследовала огромный советский ядерный арсенал, делавшей СССР ядерной сверхдержавой наравне с США . Российский ядерный арсенал распределяется по трем видам войск: сухопутным, морским и воздушным. Наиболее выдающимися считаются РВСН наземного базирования, они остаются основной силой ядерного сдерживания с советских времен и по сей день. После распада СССР развалилась и система военно-промышленных разработок, что сильно сказалось на ядерных ракетах. Россия разработала ракетный комплекс «Тополь-М» для запуска твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет. Его можно считать усовершенствованной российской моделью ракетного комплекса «Тополь». Спустя некоторое время в стране был разработан ракетный комплекс «Ярс», оснащенный межконтинентальной ракетой с разделяющейся головной частью, который отличался от «Тополя-М» только разделяющейся боеголовкой. Разработка, производство и размещение комплексов «Тополь-М» и «Ярс» помогло заполнить нишу, освободившуюся после списания комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой «Тополь», и поддержать российские ядерные силы наземного базирования, сделав возможным переход от старого к новому. Однако у страны также есть немало жидкостных ракет, в частности знаменитые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты Р-36М. Они обладают превосходными характеристиками, на Западе их прозвали «Сатана», что лишний раз доказывает их мощь.

В настоящее время на вооружении России состоит 46 ракет Р-36М «Сатана», оснащенных в общей сложности 460 ядерными боеголовками, что составляет половину всех ядерных боеголовок, находящихся в распоряжении РВСН. Однако разработки и производство Р-36М велись в украинском конструкторском бюро «Южное», и после украинского кризиса 2014 года встал вопрос об обслуживании Р-36М, некогда держащих в страхе весь Запад. К тому же, срок эксплуатации ракет, произведенных еще во времена холодной войны, подходил к концу. Если бы на замену Р-36М не нашлось подходящей ракеты, российские РВСН оказались бы в весьма неловком положении, имея «пули», но не имея «ружья»; половина неба была бы готова обрушиться, нарушился бы ядерный баланс между Россией и США, при чем явный перевес оказался бы на стороне Соединенных Штатов.

Несмотря на то, что Р-36М является ракетой украинского производства, Россия также способна создавать жидкостные межконтинентальные баллистические ракеты, к тому же двигатели для «Сатаны» производятся в России. Разработка тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты стало для страны самым легким и эффективным способом выйти из кризиса, вызванного завершением срока эксплуатации Р-36М. В 2014 году Министерство обороны РФ официально объявило о создании тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», ГРЦ имени Макеева получил заказ на проведение опытно-конструкторских работ и приступил к ним в момент настоящего кризиса. Разработки завершились в 2020 году, и устаревшая Р-36М смогла переложить возлагаемую на нее ответственность на новую ракету, сохранив тем самым статус России как ядерной державы.

Старое дерево жидкостных ракет вновь зацвело

Китай, США и Россия уже разработали и приняли на вооружение твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты. Они отличаются малыми размерами, легким весом и простотой обслуживания, однако у маршевых твердотопливных двигателей низкий удельный импульс, а более легкий вес говорит о меньшей забрасываемой массе. Кроме того, ракеты с такими двигателями плохо справляются с многозарядной боевой частью — это и есть основная причина, по которой Китай и Россия все еще придерживаются жидкостных межконтинентальных баллистических ракет. Половина российских ракетных войск стратегического назначения оснащена ракетами Р-36М, Россия придает ракетам с жидкостными двигателями большое значение.

Если после истечения срока эксплуатации Р-36М она решит перейти на твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты, то для того, чтобы распределить между ними имеющиеся боеголовки, ей придется дополнительно произвести сотни ракет. Таких производственных мощностей у Воткинского завода нет, к тому же это серьезно ударит по оборонному бюджету страны. Осознавая такое положение дел, Россия уже давно занялась разработкой новой межконтинентальной баллистической ракеты на жидком топливе. Министерство обороны запланировало начало работ по созданию новой ракеты, призванной заменить Р-36М, на 2009 год. Как тогда сообщалось, стартовый вес ракеты будет не меньше 100 тонн, она сможет переносить до 10 ядерных боеголовок на расстояние около 10 тысяч километров. Этой ракетой как раз и оказался «Сармат». Технические характеристики данной межконтинентальной баллистической ракеты постоянно менялись: сначала говорилось, что стартовый вес будет превышать 100 тонн, затем, что он составит от 120 до 160 тонн. В 2016 году говорилось, что «Сармат» будет на 20% легче, чем Р-36М, а сейчас эта цифра выросла до 208 тонн и практически приблизилась к Р-36М, стартовый вес которой составляет 210 тонн.

В 2018 году Путин заявил, что ракета «Сармат» прошла пусковые испытания, а в 2019 году ее начнут поставлять в РВСН взамен старых ракет. На форуме «Армия-2019» были представлены самые последние эксплуатационные параметры ракеты, в соответствии с которыми ее длина составила 35,5 метра, диаметр — 3,5 метра, стартовая масса — 208,1 тонны, количество переносимых ядерных боеголовок — 10-15 штук, а максимальный забрасываемый вес — 10 тонн. В ракете используется инерциальная навигация, спутниковое и астрономическое наведение, а максимальная дальность ее полета может достигать 18 тысяч километров. С учетом всех изменений характеристик ракеты «Сармат», ее в некотором смысле можно считать технически усовершенствованной версией Р-36М российского производства.

Суперракета будет оснащена супербоеголовками

Российскую версию Р-36М — ракету «Сармат» — планируют официально принять на вооружение в 2021 году. «Сармат» способен переносить не менее 10 ядерных боеголовок, ему под силу взять на себя ответственность по поддержанию мощи и боеспособности РВСН, возлагавшуюся ранее на Р-36М. При создании «Сармата» использовались достижения ракетных технологий, полученные за последние 10 лет. Например, в качестве двигателя первой ступени был использован РД-276 — модернизированная версия маршевого двигателя Р-36М. Двигатель второй ступени был создан недавно Конструкторским бюро химавтоматики. Первая и вторая ступень ракеты сократила время ее применения, что благоприятно сказалось на возможности проникновения к цели и усложнило процесс обнаружения и отслеживания для американских инфракрасных систем космического базирования. К тому же, как сообщается, чтобы обойти американские противоракетные радары и ракеты, покрывающие весь Северный полюс, «Сармат» может достичь территорию Соединенных Штатов, пролетев над Южным полюсом. Все это похоже на возрождение частичной орбитальной системы бомбометания (Fractional orbital bombardment system). FOBS способна повысить эффективность ядерного сдерживания, а также маневренность при нанесении российской стороной ядерного удара. Ракета «Сармат» обладает большой забрасываемой массой, помимо 10 ядерных боеголовок она способна переносить десятки легких или тяжелых, но малогабаритных имитирующих боеголовок. Применение ложных целей позволяет настоящим боеголовкам не быть перехваченными системой ПРО. Одним словом, несмотря на наличие жидкостного двигателя, технические характеристики позволяют «Сармату» называться межконтинентальной баллистической суперракетой и главной опорой государственной безопасности и ядерного сдерживания средствами наземного базирования.

«Сармат» способен обходить американские комплексы ПРО не только за счет разделяющейся головной части, легких и тяжелых имитирующих боеголовок. США занимаются разработкой технологий многозарядного перехватчика MOKV (Multi-Object Kill Vehicle), который способен снизить пробивную способность множественных ядерных боеголовок, однако «Сармат» оснащен особыми гиперзвуковыми боеголовками. В техническом плане российские гиперзвуковые боеголовки проекта 4202 стали преемниками советских гиперзвуковых летательных аппаратов Ю-70, существовавших в 80-е годы ХХ века. После того, как США вышли из Договора по ПРО в 2001 году, разработки возобновились, а получившийся в результате гиперзвуковой летательный аппарат был назван Ю-71.

В настоящее время Ю-71 пробуют оснастить жидкостные межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н. В результате многочисленных летных испытаний в 2016 году удалось добиться успеха, тогда и было объявлено о формировании технологии оснащения межконтинентальных баллистических ракет гиперзвуковыми парящими летательными аппаратами. Учитывая отсутствие тяги, при полете у этих аппаратов наблюдается «нехватка сил». В пределах атмосферы аппарат парит с гиперзвуковой скоростью на низкой высоте, что сокращает расстояние для его отслеживания и сопровождения вражескими противоракетными радарами, а маневры при планировании усложняют траекторию полета, в значительной степени затрудняя перехват системой ПРО. Разрабатываемые Соединенными Штатами системы противоракетной обороны на маршевом участке полета наземного и надводного базирования способны произвести крупномасштабный перехват обычных баллистических ракет на маршевом участке полета, но они бессильны против гиперзвуковой планирующей боевой части Ю-71. Стартовая и забрасываемая масса ракеты «Сармат» намного больше, чем у УР-100Н. «Сармат» тоже планируют оснащать Ю-71, которые данная ракета способна переносить в большом количестве. С таким способом проникать к цели и с такой межконтинентальной баллистической суперракетой, которую Россия уже готовиться принять на вооружение, американские системы ПРО справиться еще долгое время не смогут.