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В Совфеде объяснили идею США выкупить С-400 у Турции 

РИА Новости и ещё 27 3 часа назад
США хотят выкупить у Турции российские С-400
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Говорит Москва» заявил, что США хотят выкупить у Турции комплекс С-400, чтобы разобрать его «до винтиков» и попытаться создать что-то свое.
По словам Джабарова, у американцев нет подобного оружия.
"Не думаю, что эта поправка пройдет. Точнее, она может и пройти, но вряд ли Турция пойдет на это", — заявил сенатор. В противном случае Анкара может потерять статус надежного партнера, в результате чего с ней никто не будет заключать такого рода соглашения.
"Я не могу понять, каким образом улучшатся при этом отношения между США и Турцией, если США возьмет какой-то комплекс C-400 себе", — заявил Джабаров.
Он считает, что подобные действия направлены для того, чтобы США «удовлетворили свою любознательность» и «просто своровали» российские военные секреты. Также сенатор предположил, что соглашение по С-400 между Россией и Турцией вряд ли предусматривало перепродажу комплексов третьей стране.
Ранее американский сенатор Джон Тьюн предложил приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400 у Турции. Об этом говорится в тексте поправки к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 год (NDAA) на сайте конгресса.
Поставки российских ЗРК С-400, которые вызвали кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля прошлого года. США потребовали отказался от сделки и приобрести американские комплексы Patriot. При этом Вашингтон угрожал задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Турция отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
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Оружие , Армия , В мире , Войска , Конфликты , Санкции , Законопроекты , Война в Сирии , Владимир Джабаров , Комитет Совета Федерации по международным делам , Совет Федерации , РИА Новости , Радиостанция "Говорит Москва" , Анкара , Москва , США , Турция
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