США хотят выкупить у Турции российские С-400

Предложение американского сенатора выкупить у Турции российские ЗРК С-400 — это своеобразный троллинг. Об этом Национальной службе новостей заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Как сообщал «Рамблер», в 2017 году Россия и Турция заключили контракт стоимостью 2,5 млрд долларов на поставку С-400. Первые комплексы были поставлены в 2019 году. На днях американский сенатор Джон Тьюн предложил выкупить у Турции С-400.
Практически невозможно представить, что сейчас существуют какие-то секреты в системе вооружений, которые не сможет узнать другая страна, отметил Морозов.
«Если помните, то наш президент предлагал американцам то ли в шутку, то ли всерьез продать С-400. Турция — страна НАТО, понятно, что, если у нее находится С-400, то и американцы тоже много знают про эту систему. Мне кажется, что подобные заявления — это некий троллинг», — подчеркнул сенатор.
По мнению Морозова, сейчас США и Россия зашли в тупик по этому вопросу.
«Почему бы и не обсуждать с США создание такой единой системы противодействия террористической угрозе, в том числе в Сирии? Туда бы и Турция вошла. Почему бы и нет?» — предложил он.