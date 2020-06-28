Названы сроки передачи флоту новейшей подлодки «Казань»

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Изначально лодку должны были передать флоту в минувшем году, однако испытания усовершенствованного проекта "Ясень" затянулись и передачу субмарины перенесли на 2020 год.

"Корабль должен быть передан флоту в этом году, в декабре", — сказал Рахманов.

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск", которые строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М", имеют водоизмещение 13,8 тысячи тонн, глубину погружения — 520 метров, экипаж — 64 человека, автономность — 100 суток, подводную скорость — 31 узел.

На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".

Как сообщали на "Севмаше", изменения по сравнению с проектом 885 касаются элементной базы комплексов радиоэлектронного вооружения и модернизированного оборудования и материалов, которые поставляют российские производители. Корабль должен быть вооружен гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон".