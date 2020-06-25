Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия решила не спасать ДСНВ «любой ценой» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
Россия решила не спасать ДСНВ «любой ценой»
Фото: РИА Новости
Москва готова к решению США не продлевать Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), не собирается спасать его любой ценой, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Да, безусловно, готовы. Об этом неоднократно заявлял президент России, американцы знают, что мы не будем любой ценой, особенно той ценой, которую они хотят от нас, спасать этот договор», — передает РИА «Новости» слова Рябкова.
Рябков добавил, что в Москве считают договор взаимовыгодным и необходимым обеим сторонам.
«Он является существенным фактором, обеспечивающим международную безопасность и укрепляющим стратегическую стабильность. Оптимально было бы его продлить, по возможности, на максимально предусмотренный в самом тексте договора срок, а именно на пять лет», — добавил замглавы российского МИД.
Рябков добавил, что США навязывают России в переговорах по контролю над вооружениями «китайский фактор».
«Китайский фактор все зримее внедряется коллегами в Вашингтоне в дискурс по контролю над вооружениями и особенно в том, что касается будущего контроля над вооружениями», — заявил Рябков.
По словам Рябкова, Белый дом ставит судьбу ДСНВ в зависимость от подключения Китая к переговорам.
«Не будет преувеличением сказать, что администрация (Дональда) Трампа поставила судьбу договора по СНВ в зависимость от того, получится ли в ближайшее время заручиться согласием китайской стороны на участие в последующих обсуждениях будущего режима в этой сфере», — сказал он.
Рябков также заметил, что интерпретация в некоторых СМИ позиции США не совсем верна.
«По большому счету, в такой плоскости ставить вопрос было бы совсем уже из ряда вон и назвать такую постановку вопроса абсолютно оторванной от жизни можно было бы только в самой мягкой форме. Но то, что американцы хотят видеть китайцев за столом переговоров и используют для этого все ресурсы, все возможности, вплоть до визуалиции такого «хэппенинга», который они организовали в Вене на консультациях — с пустыми столами, на которых стояли китайские флаги в отсутствии китайской делегации, — признак серьезных процессов», — добавил замминистра.
Ранее в США заявили, что предлагают России в рамках консультаций по стратегической стабильности обсудить доктрины применения ядерного оружия и не охваченные Договором о СНВ атомные боезаряды.
На прошлой неделе Пентагон призвал к переговорам с Россией по контролю над вооружениями. В понедельник представители России и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности. Обсуждался ДСНВ. Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли оценил консультации как очень конструктивные.
При этом СМИ сообщили, что Белый дом сохраняет открытой возможность продления ДСНВ.
Видео дня. Звезд российского шоу-бизнеса обвиняют в плагиате
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
США применили в Сирии секретное оружие США применили в Сирии секретное оружие Американских подводников подставила женщина Американских подводников подставила женщина Новейшая разведывательная машина «Марс-2000» впервые приняла участие в параде в Туле Новейшая разведывательная машина «Марс-2000» впервые приняла участие в параде в Туле
Комментарии
Оружие , Армия , США , Сергей Рябков , Маршалл Биллингсли , МИД , Пентагон , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
«Правильно»: Ройзман оценил слова Макаревича о параде
«Правильно»: Ройзман оценил слова Макаревича о параде
Силовики устроили тайный протест против Лукашенко
Силовики устроили тайный протест против Лукашенко
Видео
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
00:52
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
00:46
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
В мире Европа
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
00:34
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
Армия Оружие
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
03:54
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
01:37
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
Происшествия
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
02:41
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
Общество
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
00:26
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
Происшествия
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
01:14
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
00:48
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
Общество
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение