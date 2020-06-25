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США применили в Сирии секретное оружие 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 42 минуты назад
США применили в Сирии секретное оружие
Фото: ТАСС
Силы специальных операций США использовали секретную ракету, «сочетающую в себе средневековую жестокость и передовые технологии», чтобы уничтожить лидера сирийского филиала «Аль-Каиды» Халеда аль-Арури.
Американские чиновники и представители «Аль-Каиды» в среду подтвердили ликвидацию Халеда аль-Арури — фактического лидера террористической группировки «Хурас ад-Дин» — сирийского филиала «Аль-Каиды». Операция по уничтожению террориста была проведена 14 июня в Идлибе.
«То, как он умер, было еще более поразительным», — пишет газета The New York Times, уточняя, что для ликвидации боевика была использована ракета секретной разработки.
Речь идет о выпущенной с беспилотника модифицированной ракете класса «воздух-поверхность» Hellfire с кинетическими поражающими элементами. На ракете была головная часть без взрывчатых веществ с инертной боеголовкой. Вместо взрыва верхняя часть машины Халеда аль-Арури была снесена десятками килограммов металла.
«Если он не погиб от удара этим высокоскоростным снарядом, другая особенность ракеты почти наверняка сделала это: шесть установленных внутри ракеты длинных лезвий, которые «раскрылись» за несколько секунд до удара и разрезали все на своем пути», — пишет издание.
Ракета Hellfire, известная как R9X, был разработана под давлением президента США Барака Обамы для уменьшения количества жертв среди гражданского населения и снижения ущерба в ходе длительной борьбы США с террористами в Афганистане, Пакистане, Ираке, Сирии, Сомали и Йемене.
Американские официальные лица заявили, что это оружие использовалось в последние годы примерно шесть раз. Обычно его применяли, если при ликвидации лидера террористической ячейки стандартным оружием смогли пострадать мирные жители.
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Комментарии
Оружие , Армия , Барак Обама , Аль-Каида , New York Times , Сирия , США
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