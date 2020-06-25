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США довооружатся F-22 

Lenta.ru 23 минуты назад
США довооружатся F-22
Фото: Ethan Miller / Getty Images
Военно-воздушные силы (ВВС) США рассматривают возможность смены статуса старых моделей истребителей поколения F-22 Raptor, которые в настоящее время используются для подготовки пилотов, с учебно-тренировочного на оперативно-боевой, сообщает Breaking Defense.
Издание отмечает, что к такому решению американские военные пришли, в частности, из-за нехватки двигателей для истребителей F-22 Raptor, производство которых остановлено несколько лет назад.
В мае F-22 Raptor разбился в штате Флорида неподалеку от авиабазы Эглин ВВС США.
В марте американская военно-промышленная компания Lockheed Martin поставила заказчику пятисотый серийный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II.
В 1996–2011 годы Lockheed Martin произвела 187 серийных F-22 Raptor.
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Оружие , Армия , США
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