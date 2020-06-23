«Туполев» создаст военные беспилотники 

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Специалисты ПАО «Туполев» в настоящее время работают над созданием беспилотников для Вооружённых сил РФ . Ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолётов спецназначения на протяжении многих лет является передовым и в области создания военных беспилотных самолётов.

«Проводятся работы над перспективными направлениями развития авиационной техники с целью оснащения наших вооружённых сил самой современной техникой как пилотируемой, так и беспилотной», — цитирует ТАСС годовой отчёт компании.

В стенах ПАО «Туполев» уже созданы высокоэффективный беспилотный комплекс тактической воздушной разведки Ту-143 «Рейс» и его развитие Ту-243 «Рейс-Д».