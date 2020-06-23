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«Туполев» создаст военные беспилотники 

News.ru 30 минут назад
«Туполев» создаст военные беспилотники
Фото: РИА Новости
Специалисты ПАО «Туполев» в настоящее время работают над созданием беспилотников для Вооружённых сил РФ. Ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолётов спецназначения на протяжении многих лет является передовым и в области создания военных беспилотных самолётов.
«Проводятся работы над перспективными направлениями развития авиационной техники с целью оснащения наших вооружённых сил самой современной техникой как пилотируемой, так и беспилотной», — цитирует ТАСС годовой отчёт компании.
В стенах ПАО «Туполев» уже созданы высокоэффективный беспилотный комплекс тактической воздушной разведки Ту-143 «Рейс» и его развитие Ту-243 «Рейс-Д».
Как писал NEWS.ru, новые беспилотные системы двух типов отечественного производства поступили в распоряжение МЧС РФ. Беспилотники самолётного и мультироторного типов установлены на базе автомобиля повышенной проходимости «Форд Транзит». Комплекс самолётного типа будет направлен в Академию гражданской защиты для обучения личного состава и применения при чрезвычайных ситуациях. До конца года МЧС получит ещё 10 беспилотных комплексов на базе автомобилей повышенной проходимости КамАЗ и «Форд Транзит».
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Оружие , Армия , Туполев , МЧС , ИТАР-ТАСС
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