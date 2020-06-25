Япония отказалась размещать американскую систему ПРО

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Министр обороны Японии Таро Коно заявил, что власти приняли решение аннулировать план по развертыванию комплексов противоракетной обороны американского производства Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути. Об этом в четверг сообщает агентство Kyodo.

По его данным, соответствующее решение было принято в среду на заседании Совета национальной безопасности.

15 июня о прекращении программы развертывания Aegis Ashore объявил глава военного ведомства Японии. Он сослался на то, что при пуске ракет с нынешних установок невозможно гарантировать падение их разгонных блоков строго в пределах военной базы или в море, что ставит под угрозу безопасность населения. Исправление этого недостатка, по его словам, потребует дополнительных значительных расходов и много времени. Эксперты в свою очередь указывают на то, что комплексы Aegis Ashore в заказанной комплектации не могут перехватывать баллистические ракеты последних модификаций, а также крылатые ракеты.

Администрация США уже санкционировала продажу Японии двух таких комплексов. Их предполагалось разместить в префектуре Ямагути на юго-западе острова Хонсю и в префектуре Акита в его северной части. По расчетам Токио, они должны были прикрывать фактически всю территорию страны от удара баллистических ракет. В то же время органы местного самоуправления так и не дали разрешения на установку Aegis Ashore, выражая сомнения в их безопасности.