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СМИ: власти Японии аннулировали план по развертыванию комплексов ПРО Aegis Ashore 

ТАСС и ещё 6 14 минут назад
Япония отказалась размещать американскую систему ПРО
Фото: © Mark Wright/Missile Defense Agency via AP
Министр обороны Японии Таро Коно заявил, что власти приняли решение аннулировать план по развертыванию комплексов противоракетной обороны американского производства Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути. Об этом в четверг сообщает агентство Kyodo.
По его данным, соответствующее решение было принято в среду на заседании Совета национальной безопасности.
15 июня о прекращении программы развертывания Aegis Ashore объявил глава военного ведомства Японии. Он сослался на то, что при пуске ракет с нынешних установок невозможно гарантировать падение их разгонных блоков строго в пределах военной базы или в море, что ставит под угрозу безопасность населения. Исправление этого недостатка, по его словам, потребует дополнительных значительных расходов и много времени. Эксперты в свою очередь указывают на то, что комплексы Aegis Ashore в заказанной комплектации не могут перехватывать баллистические ракеты последних модификаций, а также крылатые ракеты.
Администрация США уже санкционировала продажу Японии двух таких комплексов. Их предполагалось разместить в префектуре Ямагути на юго-западе острова Хонсю и в префектуре Акита в его северной части. По расчетам Токио, они должны были прикрывать фактически всю территорию страны от удара баллистических ракет. В то же время органы местного самоуправления так и не дали разрешения на установку Aegis Ashore, выражая сомнения в их безопасности.
18 июня премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что намерен летом начать обсуждение разработки нового курса национальной стратегии обороны в связи с планами остановить выполнение программы закупки в США и размещения в Японии Aegis Ashore.
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Синдзо Абэ , Министерство обороны , Администрация США , Япония
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