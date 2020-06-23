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Видео: АК-103 испытали безостановочной стрельбой 

Российская Газета 1 час назад
Специалисты концерна "Калашников" испытали автомат АК-103 безостановочной стрельбой. Для эксперимента использовалось четыре цинка с боеприпасами — 2800 патронов. Автоматные магазины были снаряжены заранее.
Как заявил оружейный эксперт Георгий Губич, ранее АК-103 выдержал 1400 выстрелов, продолжить испытания тогда не удалось, так как закончились патроны. Дабы цевье автомата не расплавилось, его сняли перед стрельбой.
На кадрах отчетного видео показано, что проблемы с автоматом возникли после того, как эксперт расстрелял 1380 патронов. Однако испытателю удалось перезарядить АК-103 и довести показатель безостановочной стрельбы до 1440 выстрелов. После чего оружие заклинило. При разборе автомата выяснилось, что из-за высокой температуры раздуло автоматную гильзу.
Напомним, что автомат АК-103 калибра 7,62 миллиметра является модификацией АК-74М. На АК-103 можно устанавливать штык-нож или 40-миллиметровый подствольный гранатомет. Имеется планка для установки оптических и ночных прицелов. Темп стрельбы — 600 выстрелов в минуту.
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Оружие , Армия , Видео , Ижмаш
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