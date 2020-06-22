Новая «умная» бомба США изменит «правила игры»

США успешно испытали «умную» глиссадную бомбу StormBreaker, созданную в рамках программы Golden Horde («Золотая Орда»). StormBreaker способна самостоятельно анализировать и классифицировать важность целей. Бомба может уничтожать движущиеся цели, например — танки, даже в плохую погоду, в дыму или в полной темноте. Компания Raytheon заявила, что это оружие «изменит правила игры».

Американская военно-промышленная компания Raytheon объявила, что палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E/F Super Hornet впервые провел успешные пуски «умной» глиссадной бомбы StormBreaker («Громобой»).

Оружие будет полностью готовым к использованию в конце текущего года, после этого ожидается интеграция также с ударным истребителем F-35 Joint Strike Fighter, пишет Forbes.

Как указывают американские эксперты, StormBreaker гораздо более эффективна, чем существующие интеллектуальные бомбы, благодаря усовершенствованному радиолокационному поиску миллиметровых волн в сочетании с инфракрасным датчиком.

Она может поражать объекты по заданным GPS-координатам или уничтожать цели, обозначенные лазерным пятном. Особенной StormBreaker делает способность бить по движущимся транспортным средствам, таким, как танки, даже в плохую погоду, в дыму или в полной темноте.

«StormBreaker изменит правила игры, потому что это оружие не просто поражает по координатам GPS — оно само находит и поражает цели», — заявил Майк Джарретт, вице-президент Raytheon Air Warfare Systems.

Бомба весит всего 113 кг, поэтому F-15E сможет нести 28 StormBreaker, а сверхзвуковой стратегический бомбардировщик B-1 Lancer способен взять уже 96 таких боезарядов.

Комбинация датчиков и интеллектуальных алгоритмов поможет StormBreaker анализировать и классифицировать цели, выбирая тех из них, которые обладают наивысшим приоритетом.

Бомба поддерживает связь со стартовым самолетом и может быть перенаправлена в полете. Во время разработки боеголовка была переработана с целью обеспечить сочетание взрывных, осколочных и бронебойных эффектов, делающих ее разрушительной для танков, зданий и людей.

Боеприпас был создан в рамках программы по созданию комплекса Golden Horde («Золотая Орда») Военно-воздушных сил США. Эти исследования направлены на создание «сетевой совместной автономии» — объединения нескольких видов оружия, таких как StormBreaker, в единое целое — «рой» в полете. Этот «рой» может следовать единому плану атаки, известному как Playbook, и реагировать на новые цели или угрозы.

Марк Губруд, член Международного комитета по контролю над роботизированным оружием, говорит, что такая высокая автономия системы грозит новыми опасностями.

«Оружие, которое может проникнуть на запрещенную территорию и самостоятельно выполнить миссию поиска и уничтожения, несет высокие риски ошибок и эскалации конфликтов», — пояснил эксперт.

Впрочем, у Москвы будет чем ответить в этом теоретическом противостоянии современных вооружений — неделей ранее стало известно, что в скором времени у России появится оружие, способное эффективно противостоять гиперзвуковому оружию. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности, у нас появится средство борьбы с этим оружием», — заявил российский лидер о гиперзвуковых разработках.

Сейчас, подчеркнул Путин, в мире нет сил, способных противостоять гиперзвуковому оружию — их «никто не берет».

«Скорости такие, что взять их невозможно. В этом уникальность нашего сегодняшнего положения», — отметил российский лидер.

В середине мая Путин заявил, что фундаментальная наука, научные школы и инженерные кадры России способствуют созданию современных видов вооружения, которых «нет ни у одной страны в мире».

В США это признавать официально не хотят — в марте шеф Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтон ведет более инновационные разработки в области создания гиперзвукового оружия, чем Россия и КНР. По словам министра обороны Соединенных Штатов, гиперзвуковое оружие является одним из главных приоритетов для его ведомства и американской администрации.

Превосходство России объясняется использованием разработок периода «холодной войны», отметил Льюис.