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Военный аналитик назвал недостатки украинского «Нептуна» 

News.ru 1 час назад
Раскрыты недостатки украинского «Нептуна»
Фото: globallookpress.com
Новая украинская крылатая ракета Р-360 комплекса «Нептун» при определённых условиях может быть опасна для российских кораблей, однако Украина не имеет возможности полноценно применять её потенциал.
Так член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков прокомментировал публикацию украинского издания о том, что «Нептун» может поразить цели в Новороссийске.
При достаточном залпе, они могут уничтожить любой наш корабль и мосты. Но если ракет в залпе будет недостаточно, они будут сбиты и не дойдут до цели, — пояснил аналитик в эфире НСН.
Он добавил, что носителей Р-360 у Украины мало для того, чтобы обеспечить необходимый состав залпа, поэтому «не стоит нам сильно волноваться».
Сивков также уточнил, что Р-360 является переделанной версией старой советской ракеты Х-35, а у России в настоящее время имеются модификации ракет с дальностью примерно в 2–2,5 раза больше, чем те, которыми пытается похвастаться Украина.
Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил заявление украинского военного эксперта о возможностях новой ракеты для «Нептуна». По словам парламентария, украинский эксперт погряз в теориях, поэтому специалисту не стоило делать публичных заявлений, которые не имеют ничего общего с реальностью.
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Крым наш , Руслан Бальбек , Константин Сивков , Госдума , Новороссийск
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