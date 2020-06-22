Раскрыты недостатки украинского «Нептуна»

Новая украинская крылатая ракета Р-360 комплекса «Нептун» при определённых условиях может быть опасна для российских кораблей, однако Украина не имеет возможности полноценно применять её потенциал.

Так член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков прокомментировал публикацию украинского издания о том, что «Нептун» может поразить цели в Новороссийске

При достаточном залпе, они могут уничтожить любой наш корабль и мосты. Но если ракет в залпе будет недостаточно, они будут сбиты и не дойдут до цели, — пояснил аналитик в эфире НСН.

Он добавил, что носителей Р-360 у Украины мало для того, чтобы обеспечить необходимый состав залпа, поэтому «не стоит нам сильно волноваться».

Сивков также уточнил, что Р-360 является переделанной версией старой советской ракеты Х-35, а у России в настоящее время имеются модификации ракет с дальностью примерно в 2–2,5 раза больше, чем те, которыми пытается похвастаться Украина.