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В России ответили на заявление об украинском «ракетном ударе» по кораблям 

РИА Новости и ещё 2 44 минуты назад
Россия отреагировала на угрозу удара по Новороссийску
Фото: РИА Новости
Российских парламентариев и военных специалистов не испугали слова украинского эксперта Михаила Жирохова, заявившего о способности Киева "дотянуться" до кораблей в Новороссийске.
Ранее специалист заявил, что благодаря новой противокорабельной крылатой ракете Р-360 комплекса "Нептун" Украина якобы может поразить цели у берегов Крыма, а также российские корабли в районе порта Новороссийск.
"Не вижу никакой опасности"
Сенатор Франц Клинцевич усомнился в возможностях украинского оружия.
"Они модернизируют старые советские ракеты от "Урагана" и "Смерча". То, что на эти баллистические ракеты они поставили рулевые машинки, еще не значит, что у них получилась крылатая ракета", — сказал политик в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Кроме того, российские ПВО способны отразить любой удар со стороны Украины, добавил он.
"Сегодня не вижу в этом никакой опасности, потому что если только такая ракета стартует, то у нас же есть противоаварийные приборы, которые определяют координаты, и мы буквально через несколько минут осуществим поражение любой цели, которая произвела какой-то выстрел", — заключил Клинцевич.
"Не потерпим провокаций"
Депутат Руслан Бальбек заявил, что украинский эксперт "погряз в теориях". По мнению парламентария, Киеву следует вести с Москвой диалог.
"Мы не собираемся нападать на Украину, но не потерпим никаких провокаций", — цитирует его РТ.
Также политик призвал Жирохова не делать публичных заявлений, которые не имеют ничего общего с реальностью.
Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, в свою очередь, рассказал, что военно-морская база в Новороссийске надежно прикрыта с воздуха.
"В практическом плане попытки атаковать Россию либо нанести удар по российским военным объектам будут означать для Украины полную геополитическую катастрофу и утрату ее государственности", — сказал специалист в комментарии РИА Новости.
"Волноваться не стоит"
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков также напомнил, что "Нептун" представляет собой версию советских ракет. По его словам, Россия располагает оружием, дальность которого в два — два с половиной раза превосходит украинские ракеты.
"Придется принимать меры по парированию таких угроз — обеспечивать систему контроля, усиливать систему разведки на Черноморском театре военных действий, отслеживать движения украинских кораблей в места вероятного пуска этих ракет и препятствовать их выдвижению туда. Это нормальная повседневная деятельность Военно-морского флота", — отметил он в эфире НСН.
Специалист рассказал, что у Украины недостаточно ракетоносителей, поэтому сильно волноваться россиянам не стоит.
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Комментарии 19
Оружие , Армия , Войска , Азовское море , Крым наш , Руслан Бальбек , Игорь Коротченко , Франц Клинцевич , Константин Сивков , Новороссийский морской торговый порт , Журнал "Национальная оборона" , РИА Новости , Радиостанция "Говорит Москва" , Новороссийск , Республика Крым
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