Россия ответила на угрозу удара по Новороссийску

Россиянам не стоит бояться того, что Украина может нанести удар по военным кораблям, базирующимся у берегов Крыма Новороссийска Так аналитики, опрошенные СМИ, прокомментировали угрозу, которую высказал украинский эксперт, заявивший о «длинной руке Киева », сообщает РИА Новости.

Ранее, как сообщал «Рамблер», украинский военный обозреватель Михаил Жирохов заявил, что Киев при помощи новой крылатой ракеты «Нептун» вполне может поразить российские корабли, расположенные у берегов Крыма, а также базирующиеся в Новороссийске.

Заявление украинского аналитика не выдерживает никакой критики, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» сенатор Франц Клинцевич . По его словам, слухи о том, что на вооружение Вооруженных сил Украины поступило новейшее вооружение, сильно преувеличены.

«Они модернизируют старые советские ракеты от "Урагана" и "Смерча", — подчеркнул член Совета федерации РФ , отметив, что российские военные способны уничтожить вражескую ракету через несколько минут после ее запуска, а затем и цель, которая ее выпустила.