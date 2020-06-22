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РФ ответила на угрозу Украины ударить по Крыму 

Павел Тиунов и ещё 2 31 минуту назад
Россия ответила на угрозу удара по Новороссийску
Фото: globallookpress.com
Россиянам не стоит бояться того, что Украина может нанести удар по военным кораблям, базирующимся у берегов Крыма и Новороссийска Так аналитики, опрошенные СМИ, прокомментировали угрозу, которую высказал украинский эксперт, заявивший о «длинной руке Киева», сообщает РИА Новости.
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Ранее, как сообщал «Рамблер», украинский военный обозреватель Михаил Жирохов заявил, что Киев при помощи новой крылатой ракеты «Нептун» вполне может поразить российские корабли, расположенные у берегов Крыма, а также базирующиеся в Новороссийске.
Заявление украинского аналитика не выдерживает никакой критики, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» сенатор Франц Клинцевич. По его словам, слухи о том, что на вооружение Вооруженных сил Украины поступило новейшее вооружение, сильно преувеличены.
«Они модернизируют старые советские ракеты от "Урагана" и "Смерча", — подчеркнул член Совета федерации РФ, отметив, что российские военные способны уничтожить вражескую ракету через несколько минут после ее запуска, а затем и цель, которая ее выпустила.
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что российские корабли с воздуха прикрывает противоракетная система обороны. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью агентству НСН добавил, что у Украины недостаточно ракетоносителей, а Россия со своей стороны регулярно проводит профилактику подобных угроз: в частности, внимательно следит за передвижением украинских кораблей в Черном море.
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Оружие , Армия , Войска , Азовское море , Крым наш , Игорь Коротченко , Франц Клинцевич , Константин Сивков , Совет Федерации , Журнал "Национальная оборона" , РИА Новости , Национальная Служба Новостей , Радиостанция "Говорит Москва" , Новороссийск , Республика Крым
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