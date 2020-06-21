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Польский генерал оценил польские Т-72 

Lenta.ru 13 минут назад
Генерал оценил польские Т-72
Фото: Виталий Кузьмин
Модернизированные танки Т-72, недавно полученные Вооруженными силами Польши, представляют собой эффективное оружие, сообщил Defense24 генерал-майор Кшиштоф Радомский.
Военный отметил, что усовершенствования позволили улучшить боевые характеристики танка, прежде всего дальность и точность распознавания целей.
«Особенно радует увеличение дальности обнаружения целей. Сейчас этот показатель увеличен до 4,5 километра. То же и со способностью распознавания и идентификации целей, здесь мы отмечаем скачок до 2,5 километра», — сказал генерал.
Радомский добавил, что Т-72 получили радиостанции 9311AP, которые имеют высокий уровень защиты передачи данных и широкую совместимость с другой боевой техникой, используемой в польской армии, в частности, немецким танком Leopard 2.
Сравнивая Т-72 и PT-91 Twardy (польский лицензионный вариант советского Т-72М1), военный заявил, что обе машины имеют свои сильные и слабые стороны. Например, по его словам, танки практически не отличаются по возможностям системы связи и наблюдения, однако второй имеет лучшую защиту и систему управления огнем, тогда как первый имеет преимущество в виде прицельных устройств с инфракрасной камерой и пассивных приборов наведения.
В июле 2019 года американские Bradley и M1 Abrams вместе с польскими Leopard, PT-91 Twardy и BWP-1 имитировали сражение на полигоне Бемово Пески в Польше.
Первые модернизированные до версии Т-72М1 танки Польша получила в декабре 2019 года. Программа обновления танкового парка должна завершиться к 2025 году. Всего Польша располагает более 700 танками Т-72, Т-72М1 и PT-91 Twardy.
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Оружие , Армия , Войска , Польша
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