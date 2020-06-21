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Авиабомбу для изменения «правил игры» испытали в США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 10 минут назад
В США сбросили авиабомбу «Золотой Орды»
Фото: Keystone Press Agency, GLOBALLOOKPRESS
В США впервые испытали авиабомбу GBU-53/B StormBreaker, сообщают СМИ.
Ее выпустил истребитель F/A-18E/F Super Hornet. Как пишет Forbes, будучи интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), GBU-53/B сможет изменить «правил игры».
Авиабомба создана на основе разработок 1980-х годов. Она способна самостоятельно отбирать заранее выбранные цели по приоритету их поражения. Кроме того, бомба позволяет корректировать курс самолетом-носителем, передает РИА «Новости».
Оценку ее возможностей собираются дать до конца 2020 года.
В частности, бомбу могут получить самолеты F-15E Eagle и F-35 Lightning II.
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Оружие , Армия , Войска , РИА Новости , Forbes , США
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