В США сбросили авиабомбу «Золотой Орды»

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США впервые испытали авиабомбу GBU-53/B StormBreaker, сообщают СМИ.

Ее выпустил истребитель F/A-18E/F Super Hornet. Как пишет Forbes, будучи интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), GBU-53/B сможет изменить «правил игры».

Авиабомба создана на основе разработок 1980-х годов. Она способна самостоятельно отбирать заранее выбранные цели по приоритету их поражения. Кроме того, бомба позволяет корректировать курс самолетом-носителем, передает РИА «Новости».

Оценку ее возможностей собираются дать до конца 2020 года.

В частности, бомбу могут получить самолеты F-15E Eagle и F-35 Lightning II.