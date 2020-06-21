Новая ракета Украины долетит до кораблей в Новороссийске

Похоже, что украинские милитаристы всерьез рассматривают возможность военного противостояния с Россией . То они думают об ударах по Сибири, то о танках на Кубани, то о параде на Красной площади. А военный эксперт «Деловой столицы» рассуждает о том, как прикрывать украинские ракетные комплексы, которые могут «дотянуться» до Новороссийска

Михаил Жирохов

У РФ есть полное превосходство в воздухе, а значит, «Нептун» в ходе боевой работы как минимум должен прикрываться мобильным зенитно-ракетным комплексом, которого у ВСУ еще нет.

С пусками двух ракет Р-360 «Нептун» со штатной боевой частью на государственном полигоне «Алибей» в Одесской области 17 июня можно говорить об окончании государственных испытаний противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун» в целом. По их результатам было заявлено, что в ходе двойного пуска на дистанции 80 км обе учебные цели (в качестве мишеней выступали лихтеры) были поражены. Об этом свидетельствовали в частности и опубликованные фотографии.

Стоит напомнить, что в последние месяцы испытания комплекса резко ускорились, со 2 апреля было осуществлено семь пусков ракет на расстоянии от 75 до 110 км до цели, с отработкой залпового пуска и других элементов как конструкции самой ракеты, так и комплекса в целом.

По заявлению генерального директора Государственного Киевского конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева, комплекс готов к принятию на вооружение и началу серийного производства. А вот тут возможны серьезные проблемы. Ведь если испытания были оплачены предыдущей властью (деньги «Лучу» на эти цели были выделены в полном объеме практически последним постановлением правительства Гройсмана при президенте Порошенко), то найдутся ли сейчас серьезные средства на развертывание серийного производства — большой вопрос. И дело тут не только в приоритетах нынешней власти (на словах они почти не изменились), а в изменившемся в худшую сторону финансовом состоянии государства в целом.

Еще несколько месяцев назад Павлоградский химический завод (единственный в стране производитель твердого топлива для комплекса «Нептун») практически прекратил свою работу, около 700 высококлассных специалистов уволили. Сможет ли в полной мере предприятие за короткий срок не только восстановить работу, но и нарастить объемы, совершенно непонятно.

Хотя для нормализации ситуации власть и задействовала единственного антикризисного менеджера в правительстве — министра внутренних дел Арсена Авакова — и даже увеличила оборонный заказ с двух до трех дивизионов. А это ни много ни мало минимум 96 ракет и 18 пусковых установок.

Однако пока непонятны сроки, когда промышленностью будут выкачены все три обещанных дивизиона — а перед глазами есть пример БТР-4, серийное производство которого в какой-то момент наглухо застопорилось. И еще — по подсчетам американских аналитиков, для надежного прикрытия нашей береговой черты надо как минимум четыре дивизиона. А на словах заказано пока только три.

С другой стороны, разработка комплекса «Нептун» велась в очень сжатые по любым меркам сроки, и это огромное достижение для отечественного военно-промышленного комплекса. Тут прежде всего речь идет о создании с нуля головки самонаведения, систем управления и радаров наведения. Ведь не секрет, что «Нептун» представляет собой отечественный вариант крылатой ракеты Х-35. Ее разработка началась буквально перед распадом СССР и впоследствии россияне на его основе создали свой «Уран». Украине же пришлось идти гораздо более долгим и сложным путем: на момент распада СССР на Украине находились только элементы и оснастка, необходимые для производства корпусов этой ракеты. Ни о какой головке самонаведения и двигателе речи не шло. Поэтому специалистам из киевского КБ «Луч» головку пришлось делать самостоятельно, что было непросто и затратно. С нуля пришлось делать и все машины комплекса — от пусковой установки до подвижного командного пункта. В итоге получился национальный проект, полностью избавленный от зависимости в российских комплектующих, узлах и агрегатах.

Теперь рассмотрим возможности, которые открывает появление «Нептуна» перед нашей военной машиной на азовско-черноморском направлении. Не стоит забывать, что большая часть объектов на территории Украины находится в зоне досягаемости как минимум Каспийской флотилии РФ и ее ракет «Калибр». Изначально «Нептун» призван сдерживать возможности Черноморского флота РФ, но теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск

На бумаге российский флот имеет все возможности по отражению даже массовой атаки «Нептунов» — и атака Х-35У «Уран» даже моделировалась российскими военными в свое время. Однако головка самонаведения нашей ракеты может иметь гораздо большую помехозащищенность и лучшие характеристики, чем российские разработки 1990-х годов (например, уже сегодня известно, что ширина сектора обзора у нее больше, чем у российского аналога), а значит ее эффективность будет несколько выше. Да и компьютерная проработка — это одно, а практика — совсем другое.

Говоря же о возможностях российской военной машины, то, кроме флотских «Калибров», в распоряжении Кремля находятся еще, например, «Искандеры». А еще есть полное превосходство в воздухе. А значит, «Нептун» в ходе боевой работы как минимум должен прикрываться (и прикрываться серьезно) мобильным зенитно-ракетным комплексом, которого у ВСУ еще нет.

В любом случае появление на вооружении комплексов «Нептун» позволит нашему военно-политическому руководству вести гораздо более агрессивную политику на Черном и Азовском морях. Если, конечно, у нынешнего руководства таковое желание возникнет. Например, для начала можно было бы вернуть в повестку дня вопрос о восстановлении Украиной контроля над захваченными в 2014 г. россиянами Одесского и Голицынского газовых месторождениях в Черном море.