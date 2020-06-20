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Стала известна дата переговоров США и России по контролю над вооружениями 

Lenta.ru и ещё 8 10 минут назад
Названа дата переговоров США и РФ по контролю над оружием
Фото: Минобороны РФ / РИА Новости
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли и замглавы МИД России Сергей Рябков обсудят контроль над вооружениями на встрече в Австрии 22-23 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс— службы Госдепартамента.
Китаю также было отправлено приглашение принять участие в переговорах.
«Биллингсли отправится в Австрию 22-23 июня, чтобы обсудить на встрече с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым взаимно согласованные темы, касающиеся будущего контроля над вооружениями. Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китайской Народной Республике присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями», — отмечается в заявлении.
Ранее постоянный представитель США при Конференции по разоружению Роберт Вуд заявил, что Соединенные Штаты не позволят России и Китаю двигаться вперед в модернизации и наращивании запасов ядерного вооружения. Он добавил, что США тоже модернизируют свой склад, но не увеличивают число техники.
10 июня Маршалл Биллингсли призвал Китай принять участие в переговорах о контроле над вооружениями с Россией и Америкой, которые пройдут в Вене.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что соглашение с США в сфере контроля над вооружениями и стратегической стабильности будет достигнуто только с учетом интересов России. Он добавил, что Вашингтон неоднократно нарушал международные соглашения.
Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.
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Комментарии 1
Оружие , Армия , В мире , Дмитрий Медведев , Сергей Рябков , Маршалл Биллингсли , Барак Обама , Роберт Вуд , МИД , Австрия , США
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