Названа дата переговоров США и РФ по контролю над оружием

Китаю также было отправлено приглашение принять участие в переговорах.

«Биллингсли отправится в Австрию 22-23 июня, чтобы обсудить на встрече с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым взаимно согласованные темы, касающиеся будущего контроля над вооружениями. Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китайской Народной Республике присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями», — отмечается в заявлении.

Ранее постоянный представитель США при Конференции по разоружению Роберт Вуд заявил, что Соединенные Штаты не позволят России и Китаю двигаться вперед в модернизации и наращивании запасов ядерного вооружения. Он добавил, что США тоже модернизируют свой склад, но не увеличивают число техники.

10 июня Маршалл Биллингсли призвал Китай принять участие в переговорах о контроле над вооружениями с Россией и Америкой, которые пройдут в Вене.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что соглашение с США в сфере контроля над вооружениями и стратегической стабильности будет достигнуто только с учетом интересов России. Он добавил, что Вашингтон неоднократно нарушал международные соглашения.