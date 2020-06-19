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Развеяны старые мифы о разработке автомата Калашникова 

Российская Газета 49 минут назад
Развеяны мифы о разработке автомата Калашникова
Фото: РИА Новости
Периодически возникающие в СМИ и на просторах интернета истории о том, что Михаил Калашников при разработке своего автомата позволил себе много вольностей и действовал чуть ли не вопреки рекомендациям начальства, не имеют ничего общего с действительностью.
Этот и некоторые другие из циркулирующих мифов о рождении самого легендарного стрелкового оружия в мире опровергаются в статье на портале "Калашников Media".
Как известно, во второй половине 1940-х проходил конкурс среди конструкторов на создание нового автомата для вооруженных сил, основными претендентами были разработки Калашникова, Булкина и Дементьева. Порой можно встретить сведения, что Михаил Тимофеевич якобы самовольно внес множество изменений в свой автомат перед самым финалом испытаний, а конкурсная комиссия этого "не заметила" или закрыла глаза на "нарушения".
В частности, Калашников существенно укоротил длину ствола. Однако данные из таблицы весовых и линейных характеристик всех трех автоматов с финального этапа конкурса ясно свидетельствуют: длину ствола "обрезали" все три конструктора. На АК она сократилась с 450 до 400 миллиметров, а на автоматах Булкина и Дементьева еще сильнее — с 500 до 400 миллиметров. Последняя цифра взялась не с потолка, а из заключения Управления стрелкового вооружения Главного артиллерийского управления (УСВ ГАУ) по результатам полигонных испытаний, где в числе прочего говорилось: "С целью повышения маневренных свойств автоматов необходимо при длине ствола не менее 400 мм, обеспечить длину образцов не более 900 мм, с учетом дульного устройства".
Еще одна "дерзость", приписываемая Калашникову, — изменение конструкции ударно-спускового механизма (УСМ, взят за основу с чехословацкой винтовки ZH-29). Однако на самом деле УСМ, созданные по типу УСМ Холека, в своих разработках использовали все три конструктора.
Также известно, что перед финальным этапом Калашников внес в свою конструкцию больше изменений, чем его конкуренты. Но объясняется это очень просто — Михаил Тимофеевич просто более тщательно учел все рекомендации и замечания, выданные ранее специалистами испытательного полигона. В то время как Булкин и Дементьев учли далеко не все, в том числе и важные указания. В итоге именно это обстоятельство, видимо, и сыграло важную роль в определении победителя конкурса, так как Калашников максимально доработал свое изделие.
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Комментарии 1
Оружие , Армия , Михаил Калашников
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