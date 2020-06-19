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СМИ: Индия намерена закупить у России более 20 истребителей МиГ-29 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Индия закупит у России более 20 истребителей МиГ-29
Фото: РИА Новости
Военно-воздушные Индии планируют закупить у России 21 сверхзвуковой истребитель МиГ-29. Об этом в пятницу сообщает газета The Economic Times со ссылкой на военные источники.
"Индийские ВВС намерены закупить 21 российский легкий истребитель МиГ-29, в том числе два учебно-тренировочных, для замены истребителей МиГ-21, которые будут полностью сняты с вооружения в течение ближайших пяти лет, — заявил изданию источник. — Приобретение МиГ-29 необходимо для усиления боевых возможностей военной авиации страны".
Правительство Индии готово рассмотреть это предложение ВВС. Поставки МиГ-29 могут начаться спустя два года после подписания соглашения с Россией, уточнили источники.
Индийские ВВС также планируют разместить заказ на производство многоцелевых истребителей Су-30МКИ на предприятиях компании Hindustan Aeronautics Ltd, завод которой в городе Насик производит самолеты этого типа по российской лицензии. Новый заказ позволит компании продолжить выпуск линейки Су-30МКИ после завершения в 2021 году заказа на постройку 272 истребителя этого типа для ВВС Индии.
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Комментарии
Оружие , Армия , Индия
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